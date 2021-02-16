В центре внимания МЧС информирует 

Спасатели приходят в гости

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В ходе акции «Безопасность — в каждый дом» спасатели Пуховичского гарнизона вручили  автономные  пожарные извещатели многодетным  семьям.

Семья Ворожбитовых.

В Марьиной  Горке  представители РОЧС посетили семью Ворожбитовых, в которой воспитываются четверо  детей. Гостей  встретила мама Анастасия.

— В МЧС проходит акция «Безопасность — в каждый дом», и мы хотели бы подарить вам пожарные извещатели, чтобы уберечь вашу семью от возможной беды, — сообщили сотрудники РОЧС о цели своего визита.

Хозяйка дома была приятно удивлена таким подаркам. Она рассказала, что с детьми постоянно учит правила безопасности. Для того, чтобы это изучение было интереснее, спасатели подарили ребятам раскраски «Волшебная книга» с правилами безопасности.

Сотрудники РОЧС побывали и в соседнем доме, где также  живет многодетная семья. Отцу семейства они вручили извещатели, пояснив, что установить их следует в каждой жилой комнате и следить за элементами питания, чтобы автономный пожарный извещатель  функционировал верно.

Такие мероприятия проводятся для того, чтобы  избежать  возможных  чрезвычайных  ситуаций, возникающих в домовладениях, и предотвратить беду.

Пуховичский  РОЧС.

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