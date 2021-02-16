Спасатели приходят в гости

В ходе акции «Безопасность — в каждый дом» спасатели Пуховичского гарнизона вручили автономные пожарные извещатели многодетным семьям.

В Марьиной Горке представители РОЧС посетили семью Ворожбитовых, в которой воспитываются четверо детей. Гостей встретила мама Анастасия.

— В МЧС проходит акция «Безопасность — в каждый дом», и мы хотели бы подарить вам пожарные извещатели, чтобы уберечь вашу семью от возможной беды, — сообщили сотрудники РОЧС о цели своего визита.

Хозяйка дома была приятно удивлена таким подаркам. Она рассказала, что с детьми постоянно учит правила безопасности. Для того, чтобы это изучение было интереснее, спасатели подарили ребятам раскраски «Волшебная книга» с правилами безопасности.

Сотрудники РОЧС побывали и в соседнем доме, где также живет многодетная семья. Отцу семейства они вручили извещатели, пояснив, что установить их следует в каждой жилой комнате и следить за элементами питания, чтобы автономный пожарный извещатель функционировал верно.

Такие мероприятия проводятся для того, чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих в домовладениях, и предотвратить беду.

Пуховичский РОЧС.