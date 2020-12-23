Спасатели провели рейд по домовладениям и сельскохозяйственным объектам

С начала года на территории Пуховичского района произошло 97 пожаров, 5 человек погибли.

C наступлением холодов во многих домах основным источником тепла является печное отопление. В связи с этим, спасатели в рамках мониторинга проводят рейды по ведомственному жилому фонду и объектам сельскохозяйственного назначения. Недавно такой рейд прошел в деревне Сутин.

Сейчас основная причина пожаров — неисправность или неправильная эксплуатация печного оборудования, поэтому в первую очередь проверяется целостность печи, соблюдение правил эксплуатации, противопожарные разделки. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений: печи во время топки остаются без присмотра, вблизи лежит мусор, который может загореться, средств тушения нет.

Замечания относятся и к частному, и к ведомственному жилью. Старые дома находятся в аварийном состоянии. Печи также старые, и при неправильной эксплуатации может возникнуть возгорание. Противопожарная разделка отсутствует, особенно у дымоходов.

— Из-за подобных факторов в прошлом году возник пожар в помещении почтового отделения в деревне Талька. А в агрогородке Новополье возгорание произошло на молочнотоварной ферме. Тогда пострадала кровля, но могли пострадать и телята, — рассказывает старший инспектор инспекции надзора и профилактики Пуховичского РОЧС Андрей Чекан.

— Главная задача спасателей — предупредить об опасности и указать на неисправности, которые необходимо устранить для предотвращения возгорания, — отмечает Андрей Олегович.

По итогам рейда написаны представления в субъекты хозяйствования по устранению недостатков. Также информация отправлена в Пуховичский районный исполнительный комитет.

Александра НОВИКОВА.