Спасатели провели рейд по домовладениям

С самых первых дней наступившего года спасатели стоят на страже безопасности жителей района. Так работниками Пуховичского районного отдела по ЧС был проведен очередной рейд, направленный на предупреждение пожаров и гибели людей на территории Блужского сельсовета.

Инспектором был осуществлен подворовый обход домовладений граждан, особое внимание было уделено жилью, где проживают одинокие престарелые граждане, многодетные семьи, а также места проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

С домовладельцами и членами их семей был проведен инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. Дополнительно спасатель при бесде с родителями сделал акцент на том, что недопустимо оставлять детей без присмотра, вручил памятки и листовки по пожарной безопасности взрослым и раскраски с правилами безопасности «Волшебная книга» малышам.

Пуховичский РОЧС.