Спасатели проводят дни безопасности в школьных лагерях

В районе продолжают работу школьные лагеря. В каждом лагере есть день безопасности, когда в гости к школьникам приезжают спасатели. Так и случилось в Дубровской средней школе. Работники Пуховичского РОЧС провели конкурсы на знания правил безопасности в летний период и раздали подарки самым активным участникам конкурсов. Но больше всего дети ждали пожарную машину, в которой столько всего интересного.

— А вы знаете почему пожарная машина красного цвета? – спросили спасатели.

— Для того, чтоб все сразу обращали на нее внимание и уступали дорогу, потому что пожарная машина спешит тушить пожары! – порадовали смекалкой дети.

После увлекательной беседы дети получили свою порцию положительных эмоций, когда спасатели показали, как тушат пожары водой. Самым любопытным даже разрешили подержать рукав. Счастье, восторг, смех и радость – дни безопасности приносят детям так много впечатлений. И самое главное, что вместе с впечатлениями ребята получают новые знания и навыки, которые помогут им сделать жизнь безопаснее! Дети не ищут опасность, они просто играют. А значит нужно сделать не только игры безопасными, но и безопасность представить им в игровой форме.

Пуховичский РОЧС.