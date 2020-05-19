Спасатели рассылают пуховчанам «письма безопасности»

Сегодня почти всю информацию мы получаем через интернет. Однако мы регулярно проверяем традиционный почтовый ящик в поисках жировок, газет и журналов. Многие родители в ближайшее время найдут в почтовых ящиках «письма безопасности».

Таким необычным способом спасатели Пуховичского района обратились к молодым мамам, многодетным семьям и ко всем родителям в целом. В письмах они напомнили основные правила безопасности, соблюдение которых оградит семью от беды.

Самым важным из них стало «не оставляйте детей одних» одноименно с республиканской акцией, которая сейчас проходит по всей стране.

Яркие, красочные конверты с ценными знаниями и правилами внутри напомнят мамам и папам, насколько важно оказаться рядом с ребенком, когда тот, играючи, будет познавать мир, чтобы уберечь малыша от опасности.

Пуховичский РОЧС.