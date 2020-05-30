Спасатели совместно с редакцией нашей газеты провели прямой эфир о безопасности

Социальные сети плотно вошли в нашу жизнь. Заинтересовать, обеспечить вовлеченность подписчиков – основная задача информационного аккаунта. Но когда речь идет о безопасности, хочется быть уверенным, что информация не пройдет мимо. Поэтому работники Пуховичского РОЧС совместно с редакцией газеты «Пуховичские новости» инициировали интерактивную игру «Правда или ложь?», нацеленную на определение уровня знаний правил безопасности у родителей Пуховичского района.

Игра прошла в социальной сети Instagram, которая на сегодняшний день пользуется огромной популярностью среди жителей района. Участникам игры предлагалось из 10 фактов о безопасности ребенка выбрать ошибочные и написать их номера в комментарии. По условиям задачи их было 5. Однако участникам это не озвучивалось, чтобы дать возможность проанализировать каждый факт.

За неделю более 50 человек решили проверить свой уровень знаний. И вот сегодня в прямом эфире каждый из предложенных утверждений работник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС Ксения Сарычева подробно объяснила, расставив все на свои места.

В ходе получасового эфира были подняты такие темы, как:

· Кто может присматривать за детьми?

· В чем опасность москитной сетки для ребенка?

· В чем опасность леса для ребенка?

· Для чего устанавливать замки-блокаторы на окна?

· Нужны ли «заглушки» на розетки?

· Почему надувной круг не является гарантом безопасности ребенка в воде?

И многое другое.

Озвученную информацию на сегодняшний день просмотрели чуть меньше 500 человек, завтра это число будет больше, а послезавтра еще больше! Это был дебютный эфир, но явно не последний, потому что знания, полученные в формате игры воспринимаются гораздо легче и запоминаются лучше как ребенком так и взрослым.

Пуховичский РОЧС.