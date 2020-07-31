Спасатели в День города организовали интерактивную площадку для детей

Лето – идеальная пора для развлечений. Здорово, что в это время года есть праздники, которые способны порадовать и детей, и взрослых. Чтобы совместить приятное с полезным, работники Пуховичского РОЧС присоединились к празднованию дня города Марьина Горка, организовав работу интерактивных площадок на тематику безопасности.

Каждому участнику мероприятия нашлось что-то по душе: самые маленькие с удовольствием находили по памяти одинаковые картинки, ребята постарше и взрослые с улыбкой и старанием разворачивали леденцы в крагах, что не так-то и просто, и проходили лабиринт безопасности. А с каким удовольствием детвора кружила вокруг пожарной машины, с наслаждением слушая рассказы спасателей о ее возможностях и оснащении! Ярким элементом мероприятия стал Спасик — ростовая кукла-спасатель, который помогал гостям ярмарки повторять правила безопасности, раздавая памятки и брошюры.

Правила безопасности – необходимость, которую важно не только знать, но и соблюдать. И здорово, что такие мероприятия, как празднование дня города, способны показать, что эти знания могут быть интересными, веселыми и увлекательными!

Пуховичский РОЧС.