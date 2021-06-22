Спасатели в «Лесной сказке»

Каждое лето всех спасателей страны объединяет одно общее дело: как можно больше охватить профилактической работой детей в оздоровительных лагерях с целью предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем, предотвращения детского травматизма.

Работники Пуховичского РОЧС Минской области и Осиповичского РОЧС Могилевской области решили объединиться на деле и провели совместно в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» яркое мероприятие в оздоровительном лагере «Лесная сказка».

Спасатели подготовили для ребят пожарные эстафеты, локации с интеллектуальными и менее подвижными играми, флешмоб и показ пожарной аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения.

Приглашенными гостями стали инспектора инспекции по делам несовершеннолетних Пуховичского РОВД, которые также показали и разрешили ребятам примерять обмундирование милиционеров.

Ребята и воспитатели в свою очередь подготовили для гостей номера художественной самодеятельности.

По завершении мероприятия ребятам были вручены памятные презенты, а также проведена веселая водная процедура от пожарной автоцистерны.