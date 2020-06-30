Спасают жизни людей и сохраняют имущество

Системы пожарной автоматики и правила их эксплуатации являются необходимой составной частью системы безопасности любого учреждения, офиса или жилого помещения. Основной задачей функционирования систем пожарной автоматики в совокупности с организационными мероприятиями – это спасение жизни людей и сохранение имущества. Минимизация ущерба при пожаре напрямую зависит от своевременного обнаружения и локализации очага возгорания.

В рамках повышения навыков у руководства и инженерно-инспекторского состава Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям главным специалистом отдела лицензирования и надзора за продукцией и услугами в области пожарной безопасности учреждения «Минское областное управление МЧС» майором внутренней службы Евгением Шпаковским было проведено занятие, где специалист наглядно продемонстрировал принцип работы систем пожарной автоматики, подробно рассказал об их устройстве, принципе действия и проведении диагностики. В завершении занятия Евгений Александрович ответил на вопросы работников отдела.

Следует отметить, что установки пожарной автоматики, смонтированные на объекте, должны круглосуточно находится в исправном и работоспособном состоянии, а также подвергаться техническому обслуживанию в сроки, установленные техническими нормативными правовыми актами и эксплуатационной документацией.

Пуховичский РОЧС.