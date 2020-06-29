Спасибо другу…

Что такое в один день потерять интерес к жизни, знают те, кто пережил инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, при котором прекращается кровоснабжение участков головного мозга. По этой причине происходит повреждение или гибель клеток мозга, которое ведет к нарушению какой-либо функции организма — речи, движения, внимания, памяти и т.д.

Как это бывает, пришлось узнать и Илье Ивановичу Третьякову. В один день, как он говорит, жизнь его не только полностью изменилась, но и практически утратила смысл, потому что последствиями инсульта стали потеря речи и нарушение двигательных функций.

Илью Третьякова на Пуховщине знают многие. В свое время Илья Иванович был председателем райисполкома, директором Пуховичского пищекомбината, городского рынка. Активность, постоянное движение, работа — то, что по жизни сопровождало этого человека. И тут инсульт… Ощутить полную беспомощность было очень страшно…

К счастью, речь вернулась через какое-то время полностью. Но слабость в ногах не позволяет двигаться самостоятельно. Илья Иванович признается, что в какой-то момент опустил руки и не хотел бороться. Однако упасть духом не позволили близкие люди и друзья. Они понимали, что после инсульта двигаться просто необходимо. Причем независимо от степени нарушений и при любой степени ограничения. Только так можно увидеть прогресс.

— Нашим соседом по дачному товариществу уже много лет является директор СООО «Морозпродукт» Сергей Васильевич Добудько, — говорит Илья Иванович.— Мы давно дружим. Такие соседи и друзья — это просто подарок судьбы. В трудную минуту Сергей Васильевич пришел мне на помощь. Он хотел заставить меня бороться с болезнью, вернуть мне вкус жизни. А это возможно только тогда, когда ты можешь ощущать себя более самостоятельным, менее зависимым от чужой помощи. Чтобы я почувствовал себя таким, Сергей Васильевич подарил мне электроскутер, который пожилым и больным людям просто невероятно облегчает жизнь. Я с удовольствием осваиваю эту технику и провожу много времени во дворе, езжу по улицам. Сергей Васильевич помог и с обустройством въезда в дом.

Илья Иванович с огромной благодарностью говорит о простом человеческом участии, о жесте, который возвращает веру в жизнь. Как это на самом деле важно — помогать тому, кто нуждается в участии! И как здорово, что есть небезразличные люди! Именно они делают наш мир добрее, чище, человечнее…

Елена ШАНТЫКО.