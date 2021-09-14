Спецдокладчик ООН: односторонние санкции нарушают международное право

Об этом было заявлено на международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», которая сегодня проходит в Минске.

Инициатором проведения форума выступила Федерация профсоюзов. Идея была поддержана правительством и объединением нанимателей.

«Сегодня в социально-трудовой сфере есть много новых вызовов и угроз. Часть из них возникает по объективным причинам, та же цифровизация, глобализация. Но есть и те угрозы, которые намеренно, искусственно создаются определенными политическими силами. Это в первую очередь то, что ряд стран сегодня совершено незаконно, в обход международных правил и норм применяют к другим государствам различные санкции, – отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. – Именно это – центральная тема нашего форума. Она касается не только Беларуси. С этой проблемой столкнулись очень многие государства. США более 100 раз вводили такие меры в отношении десятков стран, Евросоюз – порядка 20 раз. Это агрессия в чистом виде. И стремление разделить мир на сильных, которых позволено все, и слабых, – которые должны подчиняться и стать еще слабее. Это попытка ограничить суверенитет стран для того, чтобы усилить свое политическое влияние и получить экономическую выгоду. Таким образом, свое благополучие они строят за счет других государств.»

Участие в конференции принимают ведущие эксперты в области международного права, представители правительства, судебных инстанций, научных кругов, политологи, послы зарубежных государств, руководители международных профсоюзных объединений и непосредственно представители тех предприятий, которых затронули санкции.

Надо отметить, что Федерация профсоюзов еще с декабря 2020 года ведет работу по противодействию незаконной санкционной политике. В связи с нарушением в результате санкций прав трудящихся направлены обращения в Международную организацию труда, Совет по правам человека ООН, Специальному докладчику ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси. Кроме того, в адрес Совета Европейского союза направлено открытое письмо о несогласии трудящихся Беларуси с введением экономических санкций, под которым поставили подписи более 1 млн 130 тыс. человек.

Однако на сегодняшний день те страны, которые вводят санкции, отказываются слышать голос трудящихся Беларуси и игнорируют тот факт, что их действия грубо нарушают международное право, права людей и в целом не соответствуют тем обязательствам, которые они взяли на себя в рамках международных договоров.

«На сегодняшний день мир сталкивается с беспрецендентной практикой расширения применения односторонних принудительных мер, – отметила на конференции спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань. – При этом подавляющее большинство применяемых односторонних санкций не соответствуют разрешаемым международным правам и критериям.»

Более того, как подчеркнула Елена Довгань, применение односторонних санкций затрагивает практически все категории прав человека и очень широкие слои населения. Речь в первую очередь идет о праве на труд, на здравоохранение, на доступное питание.

В качестве примера спецдокладчик ООН привела ситуацию в некоторых странах, к которым были применены односторонние санкции, в частности Венесуэлу, Иран.

«Люди теряют работу, растет уровень безработицы, растет уровень нищеты, пенсионные выплаты стремятся к минимуму и незащищенными оказываются все наиболее уязвимые категории населения. Такие как женщины, которые первыми теряют работу и оказываются уязвимыми в процессе беременности, родов и ухода за ребенком. Дети, которые не получают достаточного питания. Лица с ограниченными возможностями и лица, страдающие от серьезных хронических заболеваний, — отметила Елена Довгань. – Крайне уязвимым становится право на здоровье. Становится невозможной или крайне проблематичной закупка медикаментов,

медоборудования или комплектующих медоборудования. В качестве наиболее нашумевшего примера я могу привести блокирование, внесение в списки всех до одного банков Ирана, после чего Иран оказался неспособен закупать инсулин. Жизнь диабетиков во всей стране оказалась под угрозой. Аналогичная ситуация существует в отношении других медикаментов и медицинской помощи, которые необходимы населению государства.»

На все эти вопиющие факты и другие возможные последствия введения санкций западные политики просто закрывают глаза. Такая политика подрывает основы международного права.

«Это очень опасная тенденция в целом для мира, — подчеркнул председатель ФПБ Михаил Орда. — Такими действиями Евросоюз подрывает авторитет и фактически разрушает Организацию Объединённых Наций, поскольку полностью игнорирует то, что прописано в уставе, резолюциях и других документах ООН.»

Международная конференция – это площадка не только для обсуждения актуальных проблем, но и возможность вместе выработать и принять необходимые документы, в которых будет дана юридическая оценка практики применения односторонних ограничительных мер. Эти материалы планируется направить в специализированные институты ООН. В частности, в Международную организацию труда, Всемирную организацию здравоохранения, ЮНЕСКО для того, чтобы была дана оценка последствий для населения введения односторонних санкций и были задействованы защитные механизмы этих институтов в отношении пострадавших стран.

Пресс-служба Федерации профсоюзов.