Специалисты назвали способ снизить смертность больных COVID-19

Витамин С может улучшать состояние тяжелобольных COVID-19 пациентов, выяснили ученые. Результаты их исследований опубликованы в журнале Nutrients, сообщает РИА Новости.

Ряд экспериментов продемонстрировали снижение смертности у 68% наблюдаемых пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Отмечается, что выводы основаны на результатах более чем ста исследований, включая рандомизированное контролируемое испытание, в ходе которого часть испытуемых получала витамин С, а остальные — стерильную воду из капельницы.

Этому факту врачи дают такое объяснение: организм, подхвативший тяжелую инфекцию, начинает расходовать витамин С быстрее, чем обычно, чтобы поддержать иммунную систему.

В исследовании отмечается, что у большинства пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, фиксируют крайне низкий уровень витамина С в крови.

Источник: БелТА