Специальной разведке — 70 лет. Праздничные мероприятия прошли в в/ч 89417

Храбрость, самоотверженность, выполнение задачи любой ценой — вот основные черты разведчиков. Присущи они и всем военнослужащим войсковой части 89417, которая входит в состав сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Свой профессиональный праздник разведчики ежегодно отмечают 24 октября. В этом году дата особенная: специальной разведке исполнилось 70 лет. По случаю юбилея праздничные мероприятия прошли в в/ч 89417. Начались они по традиции с возложения венков и митинга возле мемориала памяти погибшим воинам 334-го отряда.

— День специальной разведки — это, прежде всего, день памяти и уважения к людям этой героической профессии, — отметил командир бригады полковник Дмитрий Кучук, поздравляя ветеранов и личный состав с праздником. — Данный мемориал — напоминание о том, как нужно выполнять воинский долг.

О героическом подвиге советских воинов, которые погибли в Афганистане, говорил и благочинный церквей 1-го Пуховичского благочиния отец Александр.

От имени ветеранов 334-го отряда специального назначения выступил Владимир Дмитрук. Он подчеркнул, что в спецназ все приходят по зову сердца, а нынешним защитникам Отечества пожелал всегда оставаться верными присяге.

После возложения венков и цветов у мемориала задержалась группа ветеранов. Это Андрей Белозоров, Анатолий Серко, Валерий Атрашевский и Валерий Белуга. Их лица мне знакомы: мы встречаемся на всех праздничных мероприятиях, которые проходят в войсковой части. Мужчины, сняв головные уборы, вчитываются в фамилии, увековеченные на мемориале.

— Для нас это не просто фамилии на памятнике. Это имена наших бойцов, которые навсегда остались молодыми. Командир Николай Кузнецов, Миша Матох, Юра Гавраш… А Вовка Некрасов и вовсе погиб у меня на глазах, — рассказывает кавалер двух орденов Красной Звезды, старший сержант запаса Андрей Белозоров, чудом выживший во время страшного боя в Мараварском ущелье. — Тогда в первом бою в Мараварском ущелье погибло 32 человека. 29 были из нашей роты.

Воспоминания о погибших товарищах следуют одно за одним. Андрей Анатольевич также вспоминает, как формировался 334-й отряд, откуда призывались военнослужащие, рассказывает об их семьях.

— Сколько раз уже вспоминали обо всем. Казалось, давно все обговорили, но во время подобных встреч все равно вспоминаем что-то новое, — продолжает Андрей Анатольевич. — Мы знаем друг друга с 1984 года. За это время наша фронтовая дружба окрепла, и замечательно, что она продолжается. На любые приглашения мы откликаемся и всегда с особым чувством приходим в бригаду.

Один разведчик может многое, двое — все. Это военнослужащие части в очередной раз доказали во время своих показательных выступлений. Даже испытание огнем для них — не преграда.

С образцами экипировки и техники разведчиков можно было ознакомиться на организованной выставке. Ветераны с интересом сравнивали образцы вооружения по принципу «было-стало», а школьники с удовольствием делали фото на память.

Ветераны — частые и всегда желанные гости в части. Их вместе с учащимися средней школы №3 города Марьина Горка пригласили на торжественное собрание, которое прошло в армейском клубе «Гвардеец». Заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил полковник Владимир Белый подчеркнул, что любая война никогда не обходилась без специальной разведки. Именно эти люди добывают информацию, которая нужна для принятия правильного решения и будущей победы.

Со сцены военнослужащих с профессиональным праздником поздравил и почетный солдат 6-й роты специального назначения, кавалер орденов Славы III степени и Отечественной войны I степени Геннадий Юшкевич, которому в этом году исполнилось 92 года. Несмотря на возраст, Геннадий Владимирович часто приезжает в нашу часть и рассказывает нынешним молодым разведчикам о своей службе и своем боевом пути.

В честь праздника лучшие офицеры и прапорщики были отмечены благодарностями, грамотами и ценными подарками. От имени Пуховичского райисполкома военнослужащих поздравил заместитель председателя райисполкома Александр Сугак. Он вручил почетные грамоты и благодарности лучшим военнослужащим, а также высказал теплые пожелания ветеранам и офицерам бригады.

Затем состоялся праздничный концерт. Музыкальными и хореографическими номерами зрителей радовали не только военнослужащие бригады, но и юные артисты. К слову, посмотреть видеоверсию концерта вы можете в любое удобное время на нашем сайте www.gorka.by, а также в наших группах «Пуховичские новости. Марьина Горка» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.