Спортивно-прикладная эстафета, посвященная Дню Спасателя, прошла в Марьиногорской гимназии

Чтобы познакомить детей с различными чрезвычайными ситуациями, возникающими в быту и в повседневной жизни, со степенью их опасности, научить правильно действовать в случае их возникновения, простых знаний недостаточно. Для того, чтобы наверняка ребята смогли справиться с такими трудностями, нужна ещё и физическая подготовка.

Для этих целей и в преддверии праздника спасателей в ГУО «Марьиногорская гимназия» прошло спортивное мероприятие с участием учеников разновозрастной категории, которые разбились на несколько команд, для преодоления полосы препятствий.

В зале также присутствовали болельщики, судьи, учителя и представители Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Приятную атмосферу, заряд положительных эмоций ребята создали для себя и для всех присутствующих.

После полосы препятствий состоялась небольшая интеллектуальная разминка. Капитаны команд получили листовки с целым рядом вопросов на пожарную тематику и увлекательно и быстро в кругу своих команд отвечали на вопросы. За дисциплиной и честным выполнением этого задания наблюдал начальник пожарной аварийно-спасательной части №3 агрогородка Дубровка Вячеслав Мудраков.

Каждый этап мероприятия ограничивался временными рамками, как в пожарной службе, чтобы ребята могли по-настоящему почувствовать себя спасателями. Ведь спасатели за считанные секунды выезжают на место происшествия и быстро ликвидируют загорание.

В завершении пожарно-спортивного мероприятия судьи подвели итоги и наградили команды, занявшие призовые места. Победители получили грамоты, а также небольшие подарки от Пуховичского РОЧС.

Приятно отметить, что при входе в спортивный зал порадовал глаза работников Пуховичского РОЧС стенд с рисунками и фотографиями, посвященный Дню Спасателя, а также стенд в фойе школы с фотографиями работников Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.