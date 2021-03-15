«Спутник V» показал высокую эффективность против британского штамма коронавируса

Вакцина против коронавируса «Спутник V» в ходе исследований показала свою эффективность против британского штамма, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных «Спутником V», против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2. Таким образом, вакцина «Спутник V» защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма», — сказал Михаил Мурашко.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи и в настоящее время зарегистрирован во многих странах. «Спутник V» является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

Источник: БелТА.