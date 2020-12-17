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Сразу три вида продукции ОАО «Машпищепрод» отмечено премией «Лидер потребительского рынка-2020»

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Лучшие предприятия страны были отмечены  республиканской премией «Лидер потребительного рынка-2020». ОАО «Машпищепрод» трижды стало лауреатом этого престижного конкурса.

Высокую оценку жюри и народное признание получили  чипсы картофельные «Белорусские», снеки «Мира» и сухое  картофельное пюре «Мира».

— Как видим, потребители все чаще выбирают чипсы с натуральными добавками, и мы готовы предложить покупателям такие продукты, — отмечает заместитель директора по коммерческим вопросам Татьяна Стамбровская. — Чипсы «Белорусские», к слову, не первый год являются лидерами по продажам. Заметно растет спрос и на наше картофельное пюре. Его производим  из отборного картофеля, прошедшего систему строгого контроля и бережной обработки.

Заместитель начальника по коммерческой работе Юлия Аленина.

Узнать на прилавках магазинов качественные продукты потребители смогут по специальному знаку «Лидер-2020» в виде ромба красного цвета, стилизованного под элементы белорусского орнамента. В ближайшее время он появится и на упаковке продукции ОАО «Машпищепрод». Такой бонус организаторы премии предоставили победителям впервые.

Республиканская  премия   «Лидер потребительского рынка»  вручается ежегодно  с 2015 года. В этом году восемь предприятий Минской области стали ее обладателями.  ОАО «Машпищепрод» было дебютантом конкурса, однако получило сразу три  награды.

К слову, высокое качество продукции Пуховичского предприятия постоянно подтверждают эксперты различных конкурсов. Совсем недавно в многочисленную коллекцию наград предприятия пополнило гран-при  Международного дегустационного конкурса качества пищевой продукции «Продэкспо-2020».

Екатерина  ИЛЬЮШЕНКО.

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