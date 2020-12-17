Сразу три вида продукции ОАО «Машпищепрод» отмечено премией «Лидер потребительского рынка-2020»

Лучшие предприятия страны были отмечены республиканской премией «Лидер потребительного рынка-2020». ОАО «Машпищепрод» трижды стало лауреатом этого престижного конкурса.

Высокую оценку жюри и народное признание получили чипсы картофельные «Белорусские», снеки «Мира» и сухое картофельное пюре «Мира».

— Как видим, потребители все чаще выбирают чипсы с натуральными добавками, и мы готовы предложить покупателям такие продукты, — отмечает заместитель директора по коммерческим вопросам Татьяна Стамбровская. — Чипсы «Белорусские», к слову, не первый год являются лидерами по продажам. Заметно растет спрос и на наше картофельное пюре. Его производим из отборного картофеля, прошедшего систему строгого контроля и бережной обработки.

Узнать на прилавках магазинов качественные продукты потребители смогут по специальному знаку «Лидер-2020» в виде ромба красного цвета, стилизованного под элементы белорусского орнамента. В ближайшее время он появится и на упаковке продукции ОАО «Машпищепрод». Такой бонус организаторы премии предоставили победителям впервые.

Республиканская премия «Лидер потребительского рынка» вручается ежегодно с 2015 года. В этом году восемь предприятий Минской области стали ее обладателями. ОАО «Машпищепрод» было дебютантом конкурса, однако получило сразу три награды.

К слову, высокое качество продукции Пуховичского предприятия постоянно подтверждают эксперты различных конкурсов. Совсем недавно в многочисленную коллекцию наград предприятия пополнило гран-при Международного дегустационного конкурса качества пищевой продукции «Продэкспо-2020».

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.