Среди победителей конкурса «Женщина года Минщины–2020» — пуховчанка

5 марта в Борисове подведены итоги 13-го конкурса «Женщина года Минской области–2020». Среди тех, кого наградили накануне 8 Марта, методист ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» Елена Михайловна Коптева — женщина года в номинации «Сердце отдаю людям».

Елена Михайловна возглавляет Пуховичский районный совет общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» с 2013 года. С 2016 года входит в состав взрослой палаты Центрального совета ОО «БРПО». С 2018 года является заместителем председателя Минского областного совета ОО «БРПО».

Большое внимание в своей работе Елена Коптева уделяет созданию условий по формированию активной гражданской позиции подрастающего поколения Республики Беларусь и развитию пионерского движения, за что была награждена Благодарностью Министерства образования Республики Беларусь, Почетной грамотой Центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация», Почетной грамотой главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета.

Пуховичский районный совет пионерской организации по итогам 2020 года стал победителем областного конкурса «Лучший территориальный совет ОО «БРПО». Также в 2020 году пионерская организация района была награждена грамотой Центрального совета ОО «БРПО» за успешную реализацию республиканских проектов и программ Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация».

Елена КОРЫТКИНА,

директор центра творчества детей и молодежи «Світанак».