Средний возраст вновь выявленных ВИЧ-позитивных пациентов в нашем районе — 36 лет.

1 декабря в большинстве стран мира считается Всемирным днем борьбы со СПИДом, основная цель проведения которого — донести важность противодействия этой опасной инфекции, распространить информацию о профилактике для предотвращения новых случаев инфицирования, рассказать о способах лечения, а также поддержать людей, которые столкнулись с данным заболеванием. В 2020 году темой дня был выбран слоган «Международная солидарность, общая ответственность».

Тема, наверное, не случайна для нынешнего года, когда пандемия COVID-19 доказала человечеству, насколько важны в борьбе с масштабной бедой общие усилия, насколько необходима в таких вопросах коллективная ответственность за наши поступки.

— ВИЧ-инфекция (хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и СПИД, по мнению ученых, появились на Земле не более 50 лет назад. И до сих пор не удалось найти ни эффективных лекарств, ни защитной прививки от ВИЧ, — рассказывает эпидемиолог районного центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Хвостова. — ВИЧ обладает уникальной изменчивостью, которая в 5 раз превышает изменчивость вируса гриппа. Существующие методики лечения направлены на поддержание здоровья и замедление течения болезни. Именно поэтому не стать жертвой СПИДа можно только одним путем: делать все зависящее от нас, чтобы избежать заражения. Это возможно, ведь сегодня известно все о способах передачи инфекции.

Основные пути передачи ВИЧ:

* незащищенный половой контакт с ВИЧ-инфицированным человеком;

* совместное использование с ВИЧ-инфицированным принадлежностей для инъекций (шприцы, иглы);

* передача ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери — ребенку (во время беременности, родов или после родов через грудное молоко).

Каждый человек в состоянии оценить собственные риски и выбрать для себя безопасную модель поведения.

Если же в жизни вдруг случились какие-то ситуации, при которых был велик риск инфицирования, не стоит ждать появления симптомов заболевания, ведь ВИЧ-инфекция развивается медленно и в течение длительного времени (до 8-10 лет) может протекать незаметно, без существенных изменений самочувствия. Сегодня для собственной уверенности каждый может анонимно сдать в любом лечебно-профилактическом учреждении кровь на анализ и узнать свой статус. Кроме того, в аптеках продаются наборы для экспресс-тестирования. Тест на ВИЧ — это простой и быстрый способ своевременно выявить заболевание.

Если не предпринимать никаких действий и не принимать специальных противовирусных лекарств, то болезнь постепенно будет прогрессировать и перейдет в СПИД. СПИД — это последняя и самая тяжелая стадия ВИЧ-инфекции.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на планете в данное время живет более 38 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. За последние 30 лет от СПИДа умерло около 33 миллионов человек. По данным интернет-источников по состоянию на 1 ноября 2020 года в Республике Беларусь проживает 22 792 человека с ВИЧ-положительным статусом. В Минске — более 5200 человек. В Пуховичском районе куммулятивное число ВИЧ-инфицированных — 305 человек. Из них умерло 75 человек. В структуре заболеваемости по полу преобладают мужчины. Число ВИЧ-инфицированных мужчин по району составляет 60 процентов. Средний возраст вновь выявленных ВИЧ-позитивных пациентов — 36 лет. Доминирующим путем передачи является половой путь.

Помните о том, что ваше здоровье — это территория вашей ответственности.

Елена ИВАНОВА.