Срок самоизоляции в Беларуси официально сокращен до 10 дней

Срок самоизоляции из-за коронавируса в Беларуси сокращен до 10 суток, а список граждан, на которых не распространяются требования по соблюдению карантина, расширен. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Министров.

«В целях обеспечения защиты здоровья населения, предупреждения распространения инфекции COVID-19 на территории Беларуси актуализированы требования к соблюдению самоизоляции — срок пребывания в самоизоляции сокращен до 10 календарных дней», — сказано в сообщении.

Гражданам в самоизоляции разрешено в случае крайней необходимости посещать организацию здравоохранения для получения экстренной и (или) неотложной медпомощи.

В постановлении говорится и о расширении списка лиц, на которых не распространяются требования по самоизоляции по прибытии из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19. Это главы и члены официальных делегаций; те, кто едет через Беларусь транзитом и выедет из страны в течение суток; прибывшие из командировок; лица, которые перевозят стволовые клетки, органы для трансплантации.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства (кроме постоянно проживающих в Беларуси), прибывшие из государств, не включенных в Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, при пересечении границы республики должны иметь оригинал справки (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающей отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до даты въезда.

Источник: Млын.бай