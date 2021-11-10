Стадиону «Звезда» в Новой Заре требуется внимательный хозяин

Стадион «Звезда» в Новой Заре — спортивный объект, когда-то служивший для тренировок военнослужащих. Он перешел на баланс города после расформирования базировавшихся здесь воинских частей.

Но, тем не менее, на стадионе иногда проходят тренировки и даже матчи первенства района по футболу. Поэтому несколько лет назад здесь сделали ремонт: покрасили трибуны, привели в порядок раздевалки.

Что изменилось сегодня?

На данный момент стадион находится в плачевном состоянии. Граффити на разваливающихся трибунах, мусор после регулярных посиделок любителей выпить… В раздевалках выломаны двери и окна, что не позволяет использовать их по назначению.

Но это все не мешает приходить местной детворе погонять мяч, а заинтересованным гражданам — в спокойной обстановке разлить по стаканчикам за очередной повод.

Сейчас стадион находится на балансе УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района. Коммунальники регулярно обкашивают территорию, благодаря чему у местных жителей все же есть возможность поиграть в футбол на большом поле. В УП «Жилтеплосервис» КХ сказали, что каких-то больших планов на этот объект нет. Когда-то его хотели передать на баланс спортивной школы, но этого так и не случилось. А задача УП «Жилтеплосервис» КХ — это поддержание порядка, а не развитие спорта.

Что со стадионом будет дальше, непонятно. Хочется верить, что в будущем он попадет под управление структур, которые будут заинтересованы в развитии спорта, и у них получится вдохнуть в стадион новую жизнь, ведь это целый спортивный объект, о котором, к примеру, жители микрорайона Криница могут только мечтать.

P.S.Хочется предостеречь молодых людей, которые захотят сфотографироваться на фоне некоторых граффити: один из рисунков в нашей стране относится к экстремистской тематике.

Станислав БЕЛОУСОВ.