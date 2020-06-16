Стали известны даты «Евровидения-2021»

Полуфиналы песенного конкурса «Евровидение-2021» пройдут в нидерландском Роттердаме 18 и 20 мая 2021 года, финал состоится 22 мая. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса eurovision.tv.

16 мая стало известно, что конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме. Такое решение было объявлено на специальном шоу «Евровидение: Europe Shine a Light», которое состоялось вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса «Евровидение-2020».

Уточняется, что главное песенное первенство Европы в следующем году проведут в концертном зале Ahoy.

Как сообщалось, в нынешнем году «Евровидение» должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая под слоганом «Откройся» (Open Up), но конкурс был отменен.

Источник: БелТА.