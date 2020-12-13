Адреса заботы Коротко о разном 

Станьте волшебником — примите участие в акции «Чудеса на Рождество»

75 Redactor Комментариев нет

В нашем районе стартовала ежегодная благотворительная акция «Чудеса на Рождество». Районный комитет ОО «БРСМ»  и районная пионерская организация призывают всех неравнодушных пуховчан присоединиться к акции и стать для некоторых ребят настоящими волшебниками.

Что для этого нужно сделать? Вы можете передать новогодние подарки в один из пунктов сбора. Они созданы в районном комитете ОО «БРСМ» по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51, каб.11,  в методическом кабинете ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак», в фойе главного корпуса Марьиногорского аграрно-технического колледжа и в магазине «Книги» (г. Марьина Горка, ул. Красноармейская, 5). Организаторы обещают передать подарки воспитанникам детских интернатных учреждений района, в детские дома семейного  типа, в SOS-Детская деревня Марьина Горка, детям из опекунских и приемных семей, детям-инвалидам и в семьи, где дети находятся в социально опасном положении.

В качестве подарка организаторы рекомендуют выбрать спортивный инвентарь, канцелярские товары, предметы для художественного творчества,  книги, игрушки и  настольные игры. Но вы можете проявить свою фантазию и выбрать что-либо другое.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.

Вам также может понравиться

Изменен график работы поликлиник и больниц в праздничные выходные в июле

Redactor 0

Футбол в помощь: корпоративные команды сыграют ради семьи из 9 детей-сирот, которые потеряли маму и дом в пожаре

Redactor 0

Прием  граждан.

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿