Стараемся разыскать владельцев — как в Туринском сельсовете решают проблему пустующих домов

Сегодня в городе уже никого не удивишь преображенными фасадами административных зданий, жилых домов, современным ограждением, легким и удобным. Такие же изменения происходят и в деревне. Домики, “одетые” в облицовку из современных материалов, смотрятся очень красиво. Но, к сожалению, порой такую картину портят строения, оставшиеся без хозяев. Как известно, дом, в котором никто не живет, быстро ветшает, а неухоженный участок зарастает сорняками. Такие подворья были и остаются проблемой для сельисполкомов.

В Туринском сельсовете по Указу Президента Республики Беларусь № 357 “О пустующих и ветхих домах” сделано немало. Но точка в этой работе еще не поставлена.

— Ветхими считаются дома, в которых последний год никто не проживал и не принимал мер по восстановлению, — рассказывает управляющая делами Туринского сельисполкома Ольга Саакян. — А пустующие — это те, в которых никто не проживал в течение последних 3 лет. Сегодня на территории нашего сельсовета 13 домов в деревнях Слобода, Тешково, Капские требуют серьезного ухода. С собственниками еще 9 домов мы работаем по Указу №357. Из них один дом снесли собственными силами. Найдены наследники трех домов и наведен порядок. Четыре дома будут включены в реестр пустующих.

В прошлом году в реестр ветхих было включено два дома в деревнях Ленино и Слобода. По последнему судом принято решение о продаже по оценочной стоимости.

В деревне Подбережье включили в реестр пустующих дом, который решением суда признан выморочным наследством и передан сельсовету. Его снесли, а освободившийся участок предоставили для строительства молодой семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий.

— Владельцев старых неухоженных домов мы стараемся разыскать, — говорит Ольга Антоновна. — Бывает, что на это уходит много сил и времени. Но после проведенной сельисполкомом работы ситуация улучшается: находятся наследники или новые хозяева, которые приводят участки в порядок.

В 2020 году хозяева приняли наследство в деревнях Кремени и Ананичи. Дома долго пустовали, пока не удалось отыскать наследников. В деревне Ананичи хозяин, который проживает с семьей в Минске, решил дом не продавать. И недавно уже снес старый сарай, убрал покосившийся забор, высек сухую растительность. Сейчас оформляет документы на реконструкцию старенького дома, благоустраивает территорию, чтобы вдали от шумного города отдыхать на лоне природы, наслаждаясь деревенскими пейзажами.

В текущем году продажа дома осуществлена в агрогородке Турин по улице Центральная и еще одного — в деревне Кремени.

Сейчас оформляется дом в деревне Тешково.

— На нашей территории дома в цене, — говорит председатель Туринского сельисполкома Светлана Харитончик. — Во многом из-за местоположения: недалеко райцентр, неплохое транспортное сообщение.

В агрогородке Турин рядом лес, река Свислочь, есть природный газ. Деревня Смычка находится в 15 километрах от Марьиной Горки. Местной достопримечательностью являются огромные липы, река. Здесь только одна постоянная жительница — Валентина Качура. Но Смычку уже облюбовали дачники, и она оживает на весенне-летний период.

Для многих остается мечтой иметь домик в деревне. И теперь самое время эту мечту осуществить по доступной цене. И на собственном участке почувствовать себя хозяином земли: посадить сад, окружить домик цветущим палисадником и вдоволь насладиться тихими закатами, сказочными восходами. Ну, и, конечно, трудом на земле.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.