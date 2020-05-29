Благоустройство Земляки 

Старейшины деревень помогают местным властям в благоустройстве территории

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Елена Кузьмина.

Весенние месяцы, как правило,  время активных  работ по  наведению  порядка  на  земле. В этом году, когда шла подготовка к 75-летию Победы,  особое  внимание  было  уделено благоустройству воинских захоронений и памятных мест.

На территории   Блужского сельсовета в лесу за деревней Талька есть братская могила жертв Великой Отечественной войны. Здесь   были расстреляны 280 человек. Работники  ГЛХУ “Пуховичский лесхоз” покрасили ограду, высадили туи, установили столик и скамейки.  Благодаря  ЗАО  “Август-Бел”  установлена новая  надгробная плита с сохранением всех имен и фамилий погибших.

Учителя и ученики Сутинской   школы  навели   порядок возле памятника воинам, погибшим во время  Великой  Отечественной войны в деревне Сутин. Во время республиканского субботника также было сделано немало по наведению порядка на гражданских кладбищах, которых на территории сельсовета 13. Работники сельхозфилиала  “Красный май” помогли вывезти мусор. Оказали помощь и  работники Тальковского лесничества: на кладбище  в деревне Каменка спилили более 20 старых деревьев.

Педагоги и учащиеся  ГУО  “Блужский   УПК   детский  сад-базовая  школа  имени  Николая  Чепика”  покрасили  ограду  на  месте захоронения  героя-земляка.

— Сейчас мы занимаемся покосом травы, — рассказывает председатель  Блужского сельисполкома Владимир Дубина. — Пока работает один косец, но планируем подключить еще одного человека.

В Блужском сельсовете  ежегодно обкашивают до 15 гектаров общественных земель.Только в агрогородке 3,5 гектара таких мест.

На   территории   Блужского сельсовета  расположено  32   населенных   пункта  и 38 садовых товариществ. Заключены  договоры  с УП “Жилтеплосервис”   КХ    Пуховичского района на вывоз мусора. Председатели садовых товариществ следят за порядком на территории.

— Большую помощь в работе с населением нам оказывают старейшины   деревень, —  отмечает    Владимир Владимирович. —  Они — наше  связующее звено. В деревне Каменка старейшина  — Александр  Курганович.  Он всегда побеспокоится о состоянии дороги, о замене ламп уличного освещения.

В деревне Сутин старейшина  — Елена  Кузьмина.  Она работает в Сутинской  школе. Люди обращаются к ней с бытовыми проблемами, знают, что она всегда поможет, подскажет. Всех  старейшин в Блужском  сельсовете — 22. Как правило, это люди активные, с богатым  жизненным опытом, хорошо  знающие   своих  односельчан и их заботы.  Благодаря тесной взаимосвязи со старейшинами, местная власть всегда в курсе того, что происходит даже в самой  отдаленной  деревне.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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