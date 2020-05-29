Старейшины деревень помогают местным властям в благоустройстве территории

Весенние месяцы, как правило, время активных работ по наведению порядка на земле. В этом году, когда шла подготовка к 75-летию Победы, особое внимание было уделено благоустройству воинских захоронений и памятных мест.

На территории Блужского сельсовета в лесу за деревней Талька есть братская могила жертв Великой Отечественной войны. Здесь были расстреляны 280 человек. Работники ГЛХУ “Пуховичский лесхоз” покрасили ограду, высадили туи, установили столик и скамейки. Благодаря ЗАО “Август-Бел” установлена новая надгробная плита с сохранением всех имен и фамилий погибших.

Учителя и ученики Сутинской школы навели порядок возле памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны в деревне Сутин. Во время республиканского субботника также было сделано немало по наведению порядка на гражданских кладбищах, которых на территории сельсовета 13. Работники сельхозфилиала “Красный май” помогли вывезти мусор. Оказали помощь и работники Тальковского лесничества: на кладбище в деревне Каменка спилили более 20 старых деревьев.

Педагоги и учащиеся ГУО “Блужский УПК детский сад-базовая школа имени Николая Чепика” покрасили ограду на месте захоронения героя-земляка.

— Сейчас мы занимаемся покосом травы, — рассказывает председатель Блужского сельисполкома Владимир Дубина. — Пока работает один косец, но планируем подключить еще одного человека.

В Блужском сельсовете ежегодно обкашивают до 15 гектаров общественных земель.Только в агрогородке 3,5 гектара таких мест.

На территории Блужского сельсовета расположено 32 населенных пункта и 38 садовых товариществ. Заключены договоры с УП “Жилтеплосервис” КХ Пуховичского района на вывоз мусора. Председатели садовых товариществ следят за порядком на территории.

— Большую помощь в работе с населением нам оказывают старейшины деревень, — отмечает Владимир Владимирович. — Они — наше связующее звено. В деревне Каменка старейшина — Александр Курганович. Он всегда побеспокоится о состоянии дороги, о замене ламп уличного освещения.

В деревне Сутин старейшина — Елена Кузьмина. Она работает в Сутинской школе. Люди обращаются к ней с бытовыми проблемами, знают, что она всегда поможет, подскажет. Всех старейшин в Блужском сельсовете — 22. Как правило, это люди активные, с богатым жизненным опытом, хорошо знающие своих односельчан и их заботы. Благодаря тесной взаимосвязи со старейшинами, местная власть всегда в курсе того, что происходит даже в самой отдаленной деревне.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.