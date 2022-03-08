Старший следователь Пуховичского РОСК стала лучшим следователем области

Старший следователь Пуховичского РОСК капитан юстиции Вероника Кульбицкая стала лучшим следователем Минской области по итогам работы 2021 года среди отделов 2-й категории.

— В юности мне нравилась профессия юриста. Я всегда с огромным интересом слушала рассказы своего родного дяди, который служил в патрульно-постовой службе, а затем в ОГАИ Пуховичского РОВД, — рассказывает Вероника Кульбицкая. — Поэтому после окончания школы я поступила в ЧУО «Техникум бизнеса и права» на специальность «Правоведение». Моя первая учебная практика прошла в отделении по гражданству и миграции Пуховичского РОВД. Тогда и появилось осознание того, что в дальнейшем я хочу связать свою профессиональную деятельность с правоохранительными органами.

Преддипломную практику я проходила в должности дознавателя предварительного расследования Пуховичского РОВД. И после получения диплома осталась там работать. Для дальнейшего роста по службе мне необходимо было получить высшее образование, и я поступила в ЧУО «Минский институт управления».

В Следственном комитете я несу службу с 2011 года — с момента его создания. И мне очень приятно стать лучшим следователем области по итогам работы за юбилейный 2021 год.

Работу мою легкой не назовешь, ведь все дела, с которыми работают следователи, являются уголовными. Мое направление — преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних. Подавляющее большинство таких дел в Пуховичском районе относятся к нарушениям алиментных обязанностей. Поэтому чаще всего приходится работать с гражданами, которые уклоняются от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на их содержание. Тяжелее всего бывает определить место нахождения таких людей, потому что зачастую данная категория лиц ведет асоциальный образ жизни. Не так давно был случай, когда один неплательщик убегал от меня через окно. Эта «погоня» стоила мне каблука, но я все равно догнала убегавшего. Важную роль в нашей работе играет физическая подготовка, поэтому я регулярно занимаюсь спортом.

Приходится сталкиваться и с кражами. Недавно один гражданин совершил кражу строительного инструмента. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность похитителя была установлена и часть украденного имущества возвращена. А другая часть будто испарилась в воздухе. Для меня было понятно, что за такой короткий промежуток времени такое количество награбленного сбыть просто нереально. Поэтому было принято решение более тщательно провести обыск. Так удалось найти подпол, в котором хранилась оставшаяся часть похищенного имущества.

Я считаю, что следователь должен быть беспристрастным и в своих действиях руководствоваться в первую очередь принципом законности. Также необходимо проявлять ко всем участникам процесса уважение и стараться быть объективным.

Станислав БЕЛОУСОВ.