Старт недели дополнительного образования

Ярко и креативно началась неделя дополнительного образования в Руденском центр творчества детей и молодёжи «Вясёлка» Пуховичского района

04 сентября 2021 года в центре творчества состоялся день открытых дверей для детей и родителей «Путешествие в город творчества». Вместе с главной героиней праздника «Вясёлкой» ребята и родители отправились в настоящее путешествие по центру. Участники праздника познакомились с объединениями вокального и хореографического профилей, представленными педагогами Левицкой А.А. и Рысевец А.С. во время концертной программы «на волне». На спортивной площадке педагоги Андросик А.А.(«Дзюдо») и Якубович Н.И.(«Настольный теннис») в очередной раз продемонстрировали, что спорт – это всегда здорово и модно.

Педагоги декоративно-прикладного творчества Савина С.Я., Фидрусь Н.Н., Ревтович В.С., Немкова Л.Г. увлекли ребят и родителей коворкингом «Творческие заморочки». Где все желающие смогли сделать для себя и своих друзей необычные и полезные поделки из бумаги, ткани и лент.

Интеллектуальные способности в области истории и географии Беларусь ребята и родители смогли продемонстрировать на развлекательно-познавательной площадке «Мая краiна скарбаў», где необходимо было сложить детали макси пазла с изображением архитектурных «жемчужин» нашей страны и назвать их. А интерактивная площадка «У каранях наша сiла» знакомила участников с орнаментами белорусского узора вышивки, которые необходимо закрасить и назвать их значение в истории белорусского орнамента. Педагоги Терехова Е.В. и Виноградова А.И. были удивлены тем, насколько хорошо ребята справлялись с этим заданиями.

Под задорные звуки музыки и клич героини «Вясёлка» все участники праздника отправились в «Играй-город» и спортивную площадку «Шар-ах-шоу», где необходимо было пройти нелёгкие испытания виртуальной паутины, замысловатые состязания с теннисными шариками и пройти под волшебной радугой загадав своё самое заветное желание.

Ну а после всего это весёлого, творческого и спортивного путешествия по нашему центру всем предложили выбрать смайл и раскрасить в цвета настроения дня и сделать памятное фото у селфи-зоны «Улыбнись, тебе идёт!»

Традиционно гостями праздника стали учащиеся ГУО «Руденская вспомогательная школа-интернат».

Это был лишь старт всех запланированных творческих встреч. Впереди ещё много интересного и незабываемого. Ждём всех в нашем Руденском центре творчества детей и молодёжи «Вясёлка».

Заместитель директора по основной деятельности

Л.А. Гребенникова