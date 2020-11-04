Стартовал новый сезон первого в СНГ экологического мультсериала «Команда 99», обучающего раздельному сбору отходов. Его создали белорусские аниматоры.

Изобретательная команда енотов сортировщиков возвращается, чтобы поздравить своих юных зрителей с осенними школьными каникулами. Детей и их родителей ждут новые увлекательные приключения, а также новая порция полезной информации.

«Сезон получился более детальным. Мы хотели донести до наших зрителей не только основы правильного обращения с отходами, но и показать процесс переработки, участниками которого становятся дети и их родители в момент сортировки мусора. Ребятам предстоит познакомиться с такими персонажами, как Разрыватель пакетов, Грохот и другими. Но и полюбившиеся монстры с сусликами никуда не денутся», – отмечает продюсер проекта Ярослав Лукашевич.

«Мы очень рады, что герои мультфильма «Команда 99» полюбились зрителям. Они – наши ценные помощники в обучении правильным привычкам обращения с мусором. В новых сериях еноты покажут, что же произойдет, если мы по незнанию неправильно выбрасываем опасные отходы. Еще две серии сезона объяснят всем, зачем нужны мусоросортировочные заводы и как они устроены», – рассказывает Наталья Гринцевич, директор учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов», по заказу которого снимается мультсериал «Команда 99».

Напоминаем, что «Команда 99» – экологический детектив о слаженной работе енотов сортировщиков Киви, Лимона и Ежевики. Каждый рабочий день Команды 99 – это задание межпланетного масштаба. Смелые еноты отправляются на встречу с опасными монстрами, которые образовались в результате неправильной сортировки и утилизации отходов. Герои делятся своими знаниями со зрителями. Знания – их главная сила! Персонажи мультсериала покажут, что героем может стать каждый!

Проведите время с пользой! Проведите время с «Командой 99»!

Премьера новой серии («Темное дело») мультсериала состоялась на Youtube-канале: target99 Belarus 3 ноября. Там вы можете найти и предыдущие серии мультфильма.

Татьяна Добриян.