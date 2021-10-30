Стартовал очередной отопительный сезон

Чтобы убедиться в готовности теплоснабжающих организаций области к его проведению проверяющие провели выборочные контрольные мероприятия в отношении 22 объектов теплоиточников, эксплуатируемых в Столбцовском, Узденском, Дзержинском районах, а также изучили ситуацию с перекладкой тепловых сетей на предварительно изолированные трубы, проводимой модернизацией (реконструкцией) теплоисточников на местных видах топлива в целом по области.

Мониторинг готовности организаций к данному мероприятию показал наличие упущений, нарушений и недоработок. При этом большая часть выявленных проблем обусловлена ненадлежащей организацией работ по выполнению запланированных мероприятий.

На 1 октября не все теплоснабжающие организации завершили работы по подготовке состава основного и вспомогательного оборудования котельных к прохождению отопительного сезона.

К примеру, 8 октября т.г. в котельной д. Юцки, обслуживаемой УП «Дзержинское ЖКХ», отсутствовал электродвигатель очистки труб резервного котла, а в котельной д.Боровки на резервном котле отсутствовал вакуум подачи топлива.

Результаты мониторинга свидетельствуют о срыве запланированных на текущий год мероприятий по перекладке теплосетей.

Так, за 9 месяцев текущего года организации ЖКХ доведенное задание по перекладке тепловых сетей на предварительно изолированные трубы в Узденском районе выполнили на 27,1% от годового задания, Столбцовском – на 27,3%, Дзержинском – на 45,5%.

Порядка 6 м нарушенной теплоизоляции отдельных трубопроводов установлено в обслуживаемых УП «Дзержинское ЖКХ» котельных в деревнях Боровки и Волма, что безусловно приведет к потерям тепла.

Также контролерами установлены нарушения по содержанию и обслуживанию оборудования и теплосетей, расположенных в индивидуальных тепловых пунктах многоквартирных жилых домов и объектах социального назначения в указанных районах.

Например, в теплоузлах многоквартирных жилых домов по ул. Новицкого в г. Узда (РУП «Узденское ЖКХ») и ул. Мелиораторов в д. Деревное Столбцовского района (УП «Столбцовское ОКС») установлены протекания шарового крана трубопровода и задвижек трубопровода. В ходе обследования объекта УП «Дзержинское ЖКХ» установлена течь фильтра трубы подачи холодной воды и крана резервного котла в котельной д. Негорлое (школьная котельная № 13).

Несмотря на то, что все обследуемые теплоснабжающие организации

выполнили требования Правительства в части обеспечения котельных, работающих на местных видах топлива, необходимым запасом топлива (щепа, круглое древесное топливо, дрова), качество заготовленного топлива в ряде случаев сомнительное, так как подвергнутые мониторингу организации на должном уровне не организовали надлежащие условия его хранения.

Несоблюдение условий хранения древесного топлива, исключающих воздействие атмосферных осадков, грунтовых и сточных вод, а также правильное его складирование (хранение осуществлялось на высоте порядка 5-6 м, а укладка каждого штабеля проведена без оборудования подштабельных оснований) установлено на 8 котельных: УП «Столбцовское ОКС» в деревнях Стецки и Деревное, УП «Дзержинское ЖКХ» – в деревнях В. Село и Негорелое, КУП «Узденское ЖКХ» – в деревнях Теляково и Кривели, поселке Хотляны.

По результатам проведенного мониторинга теплоснабжающим организациям выданы рекомендации об устранении нарушений и недоработок, а Миноблисполкому предложено принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, обеспечивающих должное качество оказания соответствующих услуг в отопительном сезоне.

Управление контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Минской области.