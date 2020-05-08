Стартовал прием заявок на национальный конкурс «Предприниматель года»
Подавать их необходимо с копией документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя либо руководителя не позднее 31 мая 2020 года в горисполкомы, райисполкомы, администрации районов г.Минска по месту государственной регистрации.
Прием заявок осуществляется до 01 июня 2020 года.
Образец заявки можно скачать на сайте конкурса: www.предприниматель-года.бел., перейдя по ссылке http://www.economy.gov.by/ru/bizKonk-txt-ru/.
Участие в конкурсе бесплатное.
В 2020 году конкурс проводится среди юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства (кроме номинации «Стабильный успех»), в уставном фонде которых акции (доли) государства отсутствуют либо составляют менее 50 процентов, а также же индивидуальных предпринимателей по 5 номинациям:
· «Успешный старт»;
· «Стабильный успех» (в данной номинации участвуют крупные предприятия);
· «Эффективный бизнес в сфере производства»;
· «Эффективный бизнес в сфере услуг»;
· «Эффективный индивидуальный бизнес» (в данной номинации участвуют индивидуальные предприниматели).
2 причины участвовать в конкурсе:
1. Получить заслуженное признание Правительства и делового сообщества
2. Еще раз заявить о себе и своем бизнесе с помощью средств массовой информации, стать вдохновителем и примером для начинающих бизнесменов.
Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке Премьер-министром Республики Беларусь либо по его поручению Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь с вручением дипломов «Пераможца Нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнiк года», памятного приза конкурса и поощрением премией в размере 50 базовых величин.
Заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Пуховичского района, подавать в отдел экономики Пуховичского райисполкома, кабинет 207.
Отдел экономики Пуховичского райисполкома.