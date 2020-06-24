Культура 

Стартовала акция, направленная на популяризацию книги и чтения

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В Минской области стартовала межрегиональная сетевая акция «ЛЕТО на десять с плюсом, или Клуб отличников ЧТЕНИЯ», направленная на популяризацию книги и чтения среди подрастающего поколения, а также на продвижение деятельности библиотеки в интернет-пространстве и социальных сетях.

Организаторами акции выступили сетевые сообщества школьных библиотекарей Минской области и города Минска. Акция проходит под патронажем секции библиотекарей учреждений общего среднего образования ОО «Белорусское педагогическое общество».

Цели и задачи акции:

  • популяризация деятельности библиотек, в том числе в онлайн-формате, продвижение книги и чтения в период летних каникул;
  • поддержка процесса социального чтения, как эффективной и востребованной формы взаимодействия библиотеки и читателей;
  • приобщение детей и подростков к чтению лучших национальных и мировых образцов литературного наследия, популяризация современных авторов и изданий;
  • развитие творческого потенциала библиотечных специалистов и различных возрастных групп пользователей.

Итогом акции станет совместное создание интерактивного «читательского дневника», где будут представлены лучшие образцы детской и подростковой литературы для чтения в период летних каникул. «Читательский дневник» включит в себя интерактивные открытки, плакаты и постеры, авторские видеоролики (онлайн-чтение, медиапрезентация, фоторассказ, буктрейлер).

К участию в акции приглашаются библиотечные работники, педагоги, учащиеся.

Более подробно об условиях акции можно прочитать на блоге «Городок имени Чехова. Сетевое сообщество креативных библиотекарей Минской области».

Хэштеги акции: #ЛетоНа10+ #КлубОтличниковЧтения #Читаемдома #Читаемлетом #Школьныебиблиотеки

Источник: сайт Миноблисполкома

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