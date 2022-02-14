Стартовала продажа сертификатов на «Славянский базар»

Началась продажа сертификатов на «Славянский базар в Витебске», сообщили БЕЛТА в дирекции форума.

Программа фестиваля еще не опубликована, но организаторы выпускают в продажу подарочные сертификаты на концерты в Летнем амфитеатре. Приобрести можно сертификаты номиналом в Br10, Br20, Br30, Br50 и Br100. Кроме того, к каждому сторублевому сертификату добавится бонус — еще Br31. Сертификаты можно купить до официального старта продажи билетов в кассах Центра культуры «Витебск» и на kvitki.by за наличный и безналичный расчет.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 18 июля.