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Стартовала продажа сертификатов на «Славянский базар»

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Началась продажа сертификатов на «Славянский базар в Витебске», сообщили БЕЛТА в дирекции форума.

Программа фестиваля еще не опубликована, но организаторы выпускают в продажу подарочные сертификаты на концерты в Летнем амфитеатре. Приобрести можно сертификаты номиналом в Br10, Br20, Br30, Br50 и Br100. Кроме того, к каждому сторублевому сертификату добавится бонус — еще Br31. Сертификаты можно купить до официального старта продажи билетов в кассах Центра культуры «Витебск» и на kvitki.by за наличный и безналичный расчет.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 18 июля.

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