Стартовала профилактическая акция «Трезвый водитель»

С 8 по 11 мая в Минской области пройдет профилактическая акция «Трезвый водитель».

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения. По статистике 5-10% ДТП, где виноват водитель, связаны именно с этим правонарушением. Последствия таких дорожно-транспортных происшествий наиболее тяжелые.

В рамках акции «Трезвый водитель» сотрудники дорожно-патрульной службы в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник будут осуществлять надзор за дорожным движением в усиленном режиме с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В ходе мероприятия созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ, других служб милиции общественной безопасности и добровольных дружинников. Несение нарядов милиции приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), массового отдыха, АЗС, особенно в вечернее и ночное время.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

Отдел ГАИ Пуховичского района обращается к участникам дорожного движения: Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения либо без водительского удостоверения, сообщите в дежурную часть Пуховичского РОВД по телефону 8-01713-35534 или на телефонную линию 102. Конфиденциальность сообщения гарантируется

Отдел ГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД.