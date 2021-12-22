Стартовала республиканская акция от МЧС «Безопасный Новый год!»

Предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам, неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Предупредить чрезвычайные ситуации с подобными последствиями – цель республиканской акции «Безопасный Новый год!».

В декабре МЧС традиционно проводит республиканскую акцию «Безопасный Новый год!», которая в этом году продлится с 14 по 31 декабря.

Первый этап пройдет с 14 по 17 декабря с фокусом на лицах преклонного возраста.

С 20 по 24 декабря – во время второго этапа акции – работники МЧС подарят праздник в школах, интернатах, семьях, где дети находятся в социально опасном положении, в детских домах и в домах семейного типа. Заключительный этап акции продлится с 27 по 31 декабря. В местах продажи пиротехники появятся пожарный Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи, которые проведут с покупателями беседы, раздадут инструкции по безопасному использованию пиротехники, памятные календари акции и наглядно-изобразительную продукцию.

Классика последних лет – конкурс на лучшее новогоднее оформление квартиры (жилых помещений домовладения), декора окон, приусадебного участка «Новогодний дизайн МЧС», участие в котором позволит не только побороться за приз, но и преобразить свое жилье и пространство вокруг под стать надвигающимся праздникам.

Приглашаем всех принять участие в акции, чтобы пополнить багаж знаний в области безопасности, получить в подарок АПИ, провести время с пользой и ярко встретить наступающий 2022 год!