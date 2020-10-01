Стартовала загонная охота на копытных

С 1 октября стартует одна из самых популярных охот — загонная охота на копытных, которая продлится до 31 декабря. Загонная охота разрешена в светлое время суток с собаками. Разрешена добыча лося, кабана, косули, оленя благородного и пятнистого, лани, муфлона. Допускается добыча животных любого пола и возраста.

С 1 октября по 31 декабря разрешена также индивидуальная охота на копытных из засады и с подхода в течение суток.

Для лося, оленей благородного и пятнистого, лани, взрослого кабана старше 2 лет, необходимо использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. Для косули и молодняка кабана до 2 лет — нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты, охотничьи собаки породы по решению пользователя охотничьих угодий.

Загонная охота — дело коллективное, требующее от ее участников высокой организованности и дисциплинированности. Пользователем охотничьих угодий в обязательном порядке назначается руководитель охоты, как правило, это работник охотхозяйства. Указания руководителя охоты в процессе охоты обязательны для всех ее участников и подлежат безусловному выполнению.

Перед началом загона руководитель обязан провести инструктаж о правилах безопасности и порядке проведения охоты, что подтверждается подписями охотников в охотничьей путевке. Руководитель имеет право отстранить от охоты ее участника, нарушающего правила безопасности либо не выполняющего его указания.

Руководитель охоты при проведении загонной охоты:

определяет загонщиков;

обеспечивает расстановку на номера стрелков;

определяет порядок добора подранков;

разрешает все возникающие спорные вопросы;

оформляет необходимые документы на право охоты;

информирует о сигналах, используемых при охоте (начало загонной охоты, добыча животного, окончание загонной охоты и другое).

Руководитель охоты должен указать стрелкам место нахождения соседних номеров, направление загона, разрешенный сектор стрельбы.

Каждый стрелок, стоящий на номере, должен точно знать расположение соседних номеров и всей стрелковой линии. Соседние стрелки до маскировки на номерах должны показать друг другу места, на которых они стоят.

На загонной охоте заряжать оружие разрешается только на номере. Оружие следует разрядить перед уходом с номера.

Стрельба на загонной охоте производится согласно установленным пользователем охотничьих угодий требованиям.

Как правило, стрельба на загонной охоте производится после выхода охотничьего животного за стрелковую линию. В отдельных случаях с разрешения руководителя охоты допускается стрельба внутрь и (или) внутри оклада при условии обеспечения безопасности. Ответственность за последствия выстрелов внутрь и (или) внутри оклада несет охотник, производящий выстрел.

При проведении загонной охоты охотникам запрещается:

проводить ее в сумерках, в тумане, в сильный снегопад и в иных условиях плохой видимости;

выходить на середину просеки, дороги или на противоположную сторону оклада;

меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номера до окончания загона, кроме случаев, когда охотник должен оказать незамедлительную помощь попавшему в беду другому лицу;

применять самозарядное оружие с емкостью магазина более чем на 10 патронов, а также патроны к нарезному оружию с оболочечной пулей и к гладкоствольному оружию с круглой пулей;

осуществлять стрельбу по охотничьим животным вдоль стрелковой линии, за пределами своего сектора, после сигнала об окончании загона.

Выстрелом вдоль стрелковой линии считается выстрел под таким углом к ней, когда снаряд или часть снаряда пролетят на расстоянии ближе 15 метров от соседнего номера.

Охотник может производить стрельбу, только предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей или домашних животных.

Кроме того, при проведении охоты запрещается:

охота на диких животных, не указанных в разрешении на добычу охотничьего животного;

перемещение (транспортировка) и разделка туши добытого животного до закрытия разрешения на добычу охотничьего животного.

Обращаем внимание, что незаконная охота (без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах, в запретное время, запрещенными орудиями, запрещенными способами), а также незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей, влечет административную либо, уголовную ответственность.

В случае, если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Всем хорошего настроения!

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.