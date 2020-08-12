Стартует летне-осенний сезон охоты

Утиная охота, как и впрочем, вся охота «по перу» в летне-осенний период всегда была одной из самых популярных и массовых в нашей стране, благодаря доступности, спортивности и увлекательности. Не удивительно, что открытие летне-осеннего сезона охоты – долгожданное событие для большинства охотников.

Перечень разрешённой к добыче в данном сезоне пернатой дичи довольно обширный и включает 25 видов птиц.

Из них основными объектами охоты являются кряква, серая утка, чирок-трескунок и чирок-свистунок, лысуха, красноголовая и хохлатая чернети, вяхирь, серая куропатка и бекас. Охота на гусей в осенний период менее популярна, чем весной, что объясняется особенностями осеннего пролета этих птиц.

Отличаются разнообразием и разрешённые в летне-осеннем сезоне способы и орудия охоты.

Охотиться можно в светлое время суток следующими способами: из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов (без двигателей либо с выключенными двигателями). Разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие и снаряженные дробью патроны, охотничьих собак всех групп, за исключением гончих и борзых.

Полные перечни охотничьих животных, а также сроков, способов и орудий охоты содержатся в приложениях 1 и 2 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты.

Открытие летне-осеннего сезона охоты на водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана приходится на вторую субботу августа.

С первой субботы сентября список разрешенной к добыче пернатой дичи дополняется рябчиком и серой куропаткой, а с третьей субботы сентября – гусём белолобым, гусём-гуменником, гусём серым и канадской казаркой.

Продлится сезон до второго воскресенья декабря.

В процессе охоты допускается добыча только тех зверей и птиц, которые указаны в охотничьей путёвке.

Кроме этого, при любом законном нахождении в охотугодьях охотникам разрешается также добыча волка, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки, отстрел бродячих кошек и беспородных собак с применением способов и орудий, разрешенных для охоты на животных, указанных в охотничьей путевке.

Даже непреднамеренная добыча дикого животного, не входящего в перечень охотничьих видов, или охотничьего животного, не указанного в охотничьей путевке, чревата серьёзными последствиями и может надолго лишить охотника возможности заниматься любимым делом.

Вероятность встретить редких, в том числе краснокнижных, птиц значительно возрастает осенью в период их массовой миграции. Помимо известных всем серого журавля или черного аиста в поле зрения охотников могут попасть и другие редкие птицы, добыча которых запрещена.

Пискулька – внешне похож на белолобого гуся, но отличается значительно меньшими размерами, клюв относительно короче.

Большая выпь – типично «цаплиного» сложения, несколько мельче серой цапли, с более короткими ногами.

Дупель – внешне похож на бекаса, но несколько крупнее. Самое заметное отличие состоит в том, что три крайних пары рулевых перьев у дупеля белые (у бекаса крайние рулевые перья черно-рыжие).

Чернозобая гагара, белоглазый нырок, большой и средний крохали, шилохвость, коростель, серощекая поганка – перелётные, транзитно мигрирующие и эпизодически зимующие виды, у нас встречается крайне редко.

Обращаю внимание охотников, что практически все хищные птицы, обитающие в Республике Беларусь, являются объектами Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, многие из них включены в Красную книгу Беларуси.

Добыча дикого животного, не относящегося к охотничьим, или охотничьего животного, не указанного в охотничьей является незаконной охотой и влечёт административную ответственность.

Кроме того, нарушитель обязан будет возместить причинённый окружающей среде вред. В случае незаконной добычи краснокнижного животного, размер вреда исчисляется в тройном или двойном размерах соответственно. При незаконной добыче дикого животного в угодьях, где его изъятие запрещено, размер вреда исчисляется в тройном размере.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит быть рациональными потребителями ее ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

В случае, если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Всем хорошего отдыха и настроения.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.