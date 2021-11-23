Стать «Здоровым городом» — главная цель для Марьиной Горки

Здоровый город — мечта или реальность? Возможно ли создать среду, которая бы была максимально здоровье сберегающей для людей, мотивировала бы нас к тому, чтобы вести здоровый образ жизни? Наверное, такое возможно. Но сказать, что программа может быть реализована быстро, эффективно и без усилий, точно нельзя. И все же шаги в этом направлении предпринимать нужно, ведь каждый из нас не просто мечтает — хочет быть здоровым.

Вести речь о здоровых городах позволяет проект Всемирной организации здравоохранения, который сегодня активно развивается в разных странах. В том числе и в Беларуси, где Постановлением Совета Министров от 19 января 2021 года № 28 утверждена Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы.

Данный проект и программа призваны способствовать формированию такой среды, которая бы работала на обеспечение здорового образа жизни и содействовала благополучию людей в любом возрасте.

— Жизнь в городе, как мы знаем, неизбежно связана с определенными характерными рисками для здоровья, — говорит главный врач Пуховичского центра гигиены и эпидемиологии Елена Пархимчик. — И, присоединяясь два года назад к работе над проектом, мы собирались работать над профилактикой заболеваний и формированием полезных привычек. Практика показывает, что во всех городах, принявших активное участие в реализации проекта, наблюдается определенное улучшение показателей по здоровью населения, а молодежь активнее следует правилам здорового образа жизни.

В нашем районе для начала большой работы был выбран поселок Свислочь, а затем присоединилась и Марьина Горка. Проект рассчитан на несколько лет. Он реализуется согласно «Плану действий по профилактике болезней и формированию здорового образа жизни населения для достижения показателей целей устойчивого развития» на 2019-2020 годы, разработанному при участии всех заинтересованных служб и ведомств и утвержденному решением районного Совета депутатов от 20 марта 2020 года № 138.

Первые мероприятия программы были реализованы. Для начала проводилось изучение и анализ состояния здоровья населения района. Мы работали на нескольких предприятиях, в организациях, школах. Первый мониторинг показал, что, к примеру, из 62-х предварительно обследованных работников ОАО «Завод горного воска» у 33-х имелись определенные проблемы со здоровьем. Врачами-специалистами, участвовавшими в акции, были даны в этой связи рекомендации по формированию здорового образа жизни, физической активности, рациональному питанию, профилактике факторов риска. Лицам с артериальной гипертензией на месте скорректировали схемы приема гипотензивных препаратов. Такие акции, как планировалось, должны были стать регулярными, а охват — максимально широким.

Для привлечения внимания населения врачами-гигиенистами были разработаны информационные материалы. Кроме того, мы постарались мобилизовать на работу сотрудников местных органов власти, администраций предприятий и организаций, учебных учреждений, депутатов местных Советов и просто всех неравнодушных людей, готовых сотрудничать в деле воспитания у населения привычек к здоровому образу жизни.

Для создания здоровой среды и возможности заниматься своим здоровьем в нашем районе за последние два года появилось несколько новых воркаут-площадок, вело- и пешеходных дорожек, были утверждены зоны, свободные от курения в городе Марьина Горка: территория возле Пуховичского районного центра культуры, историко-культурный комплекс «Аллея воинской Славы», территория возле физкультурно-оздоровительного центра «Аквамарин», городской парк имени Любы Гайдученок, территория возле Пуховичского районного исполнительного комитета, сквер по улице Новая Заря. В городском поселке Свислочь — сквер «Березовая роща», территория возле Дома культуры.

В трех школах был реализован проект «Школа — территория здоровья». Удельный вес I группы здоровья детей дошкольного и школьного возраста составил 34,6 процента при запланированном показателе не ниже 28 процентов.

Введены в эксплуатацию 3 новых станции обезжелезивания воды в населенных пунктах Дудичи, Новый Уборок, Красный Октябрь.

Охват населения обследованием на ВИЧ-инфекцию составил 95,6 процента от подлежащего контингента.

Вместе с тем, очевидно, что несмотря на определенные успехи, в целом работа пока носит недостаточный характер. Особенно это касается тех позиций, которые требуют дополнительного финансирования. Кроме того, существенное влияние на проводимую работу оказали два года жизни в условиях пандемии коронавируса. Поэтому ряд нужных мероприятий, например, по капремонту учреждений образования, ремонту пище-блоков, систем вентиляции и т.п. были не выполнены.

В сельских школах, к примеру, пока не хватает медработников, что не позволяет в полном объеме разработать коррекционные оздоровительные программы по результатам медосмотров детей и подростков, использовать лечебно-оздоровительные технологии для восстановления физического здоровья детей, у которых выявляются отклонения по результатам медицинских осмотров.

Отсутствие отопления в некоторых ремонтных мастерских сельхозорганизаций и производственных цехах промпредприятий не позволяет сегодня полностью соблюдать допустимые нормы микроклимата для работающих.

Эксплуатация устаревшего технологического оборудования приводит к превышениям допустимых уровней производственного шума и вибрации, что также негативно отражается на здоровье работников некоторых предприятий промышленности.

Все еще присутствует доля ручного труда на предприятиях промышленности и сельского хозяйства, поэтому определенную долю в структуре производственно-обусловленных заболеваний работников занимают болезни опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы.

Не на всех промышленных предприятиях, являющихся источниками выбросов в атмосферу, выполняются требования «Программ лабораторно-производственного контроля» в части исследования воздуха на границе санитарно-защитных зон.

Таким образом, необходимо отметить, что работа по реализации положений «Плана действий по профилактике болезней и формированию здорового образа жизни населения для достижения показателей ЦУР» в Пуховичском районе должна быть продолжена. На 2022-2023 годы будет разработан новый «План действий» с учетом реального положения дел и возможностей.

Елена ШАНТЫКО.