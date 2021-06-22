Статистические данные по COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 475 пациентов с COVID-19, выписаны 267. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 411 153 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 404 025 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3053 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 518 тестов. Всего в стране проведен 6 655 621