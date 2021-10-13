Статистика по труду и занятости

По состоянию на 1 октября в отдел занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома поступили сведения от организаций о 917 вакансиях (свободных рабочих местах), в том числе 652 — по рабочим профессиям.

За январь-сентябрь 2021 года на свободные рабочие места, согласно представленным сведениям, по направлению отдела занятости трудоустроено 590 человек, из них 331— безработный, в том числе 68 человек из числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, состоящих на учете в отделе.

На 1 октября в отделе занятости состоит на учете 46 безработных, из них 15 — женщины.

Уровень безработицы к экономически активному населению по состоянию на 1 октября составил 0,18 процента.

Средний размер пособия по безработице за сентябрь 2021 года — 28,29 рубля.

Заместитель начальника управления — начальник отдела занятости райисполкома,

Наталья ЛИСОВСКАЯ.