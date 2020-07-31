Будь в курсе 

Статистика сообщает: инвестиции и торговля в нашем районе

21 Redactor Комментариев нет

Инвестиции

За первое полугодие 2020 года в Пуховичском районе использовано 359,1 миллиона рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах в 4,2 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Строительно-монтажные работы выполнены на 129,5 миллиона рублей, что в сопоставимых ценах в 3,3 раза больше,  чем в соответствующем периоде прошлого года. Удельный вес строительно-монтажных работ составил   36,1 процента общего объема инвестиций в основной  капитал.

За этот период на приобретение машин, оборудования, транспортных средств направлено 215,5 миллиона рублей инвестиций в основной капитал (60 процентов общего объема инвестиций), что в сопоставимых ценах в 6,6 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. На долю импортных машин, оборудования, транспортных средств пришлось 93,6 процента инвестиций.

Торговля

Розничный товарооборот Пуховичского района в первом полугодии 2020 года сложился в размере 136,6 миллиона рублей, или 110,3 процента в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 года.

Розничный товарооборот организаций торговли за первое полугодие 2020 года составил 124,3  миллиона   рублей и увеличился по сравнению с первым  полугодием  2019 года в сопоставимых ценах на 12,7 процента.

Розничный товарооборот общественного питания в первом полугодии 2020 года составил 5,4 миллиона рублей, или 92,8 процента  к  уровню первого  полугодия  2019  года.

Отдел  статистики  Пуховичского  района.

Вам также может понравиться

Акция по соблюдению правил поведения на железной дороге пройдет в Беларуси 23 августа

Redactor 0

Окунуться в прорубь на Крещение можно на реке Титовка и озере Материнское

Redactor 0

В городе Марьина Горка отключается горячее водоснабжение

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿