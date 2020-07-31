Статистика сообщает: инвестиции и торговля в нашем районе

Инвестиции

За первое полугодие 2020 года в Пуховичском районе использовано 359,1 миллиона рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах в 4,2 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Строительно-монтажные работы выполнены на 129,5 миллиона рублей, что в сопоставимых ценах в 3,3 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Удельный вес строительно-монтажных работ составил 36,1 процента общего объема инвестиций в основной капитал.

За этот период на приобретение машин, оборудования, транспортных средств направлено 215,5 миллиона рублей инвестиций в основной капитал (60 процентов общего объема инвестиций), что в сопоставимых ценах в 6,6 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. На долю импортных машин, оборудования, транспортных средств пришлось 93,6 процента инвестиций.

Торговля

Розничный товарооборот Пуховичского района в первом полугодии 2020 года сложился в размере 136,6 миллиона рублей, или 110,3 процента в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 года.

Розничный товарооборот организаций торговли за первое полугодие 2020 года составил 124,3 миллиона рублей и увеличился по сравнению с первым полугодием 2019 года в сопоставимых ценах на 12,7 процента.

Розничный товарооборот общественного питания в первом полугодии 2020 года составил 5,4 миллиона рублей, или 92,8 процента к уровню первого полугодия 2019 года.

Отдел статистики Пуховичского района.