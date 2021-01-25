VI Всебелорусское народное собрание Общество 

Ставка на патриотизм — слово делегату ВНС от нашего района

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Депутат Руденского сельского  Совета,    социальный  педагог  ГУО   “Руденская   средняя  школа”   Раиса  Гайшун:

— Я считаю, что сегодня нужно больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи, изучению истории родного края. В нашем районе много уголков, которые “дышат” историей. Нужно, чтобы подрастающее поколение знало, что все, что мы имеем, создано нелегким трудом наших земляков.

Я помню  непростое  время  90-х, когда  люди   занимали очереди возле магазинов с вечера и стояли всю ночь, чтобы купить одежду, обувь своим детям. Сегодня это уже в прошлом.

На моих глазах преобразился  родной  Руденск.  Сегодня он —  город-спутник столицы, и я уверена, что в ближайшую пятилетку  мы  достигнем  еще большего,  благодаря   труду  пуховчан.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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