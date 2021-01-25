Ставка на патриотизм — слово делегату ВНС от нашего района

Депутат Руденского сельского Совета, социальный педагог ГУО “Руденская средняя школа” Раиса Гайшун:

— Я считаю, что сегодня нужно больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи, изучению истории родного края. В нашем районе много уголков, которые “дышат” историей. Нужно, чтобы подрастающее поколение знало, что все, что мы имеем, создано нелегким трудом наших земляков.

Я помню непростое время 90-х, когда люди занимали очереди возле магазинов с вечера и стояли всю ночь, чтобы купить одежду, обувь своим детям. Сегодня это уже в прошлом.

На моих глазах преобразился родной Руденск. Сегодня он — город-спутник столицы, и я уверена, что в ближайшую пятилетку мы достигнем еще большего, благодаря труду пуховчан.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.