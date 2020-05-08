МЧС информирует 

Стенд «МЧС информирует» обязателен

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В соответствии с действующим законодательством необходимо обеспечить наличие на каждом объекте (в зданиях, в том числе в многоквартирных жилых домах, и на территориях, находящихся в собственности, пользовании, распоряжении, во владении индивидуальных предпринимателей, юридических лиц или их обособленных подразделений), во всех населенных пунктах, в том числе садоводческих товариществах, информационных стендов по безопасности жизнедеятельности «МЧС информирует».

Пуховичский РОЧС.

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