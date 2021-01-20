Стимулом развития малых городов и сел будет обеспечение нуждающихся жильем без очереди — Алексей Быков

Предоставление жилья нуждающимся без очереди в малых городах и селах станет альтернативой городам-спутникам и стимулом для развития сельских территорий. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков на пресс-конференции «Строительство объектов социального назначения в Минске и Минской области: реализованные планы и перспективные направления» в пресс-центре БЕЛТА.



Комментируя инициативу того, чтобы нуждающимся в улучшении жилищных условий без очереди предлагать жилье в малых городах и селах (принцип обратной миграции населения в малые и средние города), Алексей Быков отметил, что пока только разработан проект нормативного правового акта об изменении законодательства в части государственной поддержки, механизм еще вырабатывается.

«Граждан из числа нуждающихся будут информировать о наличии квартир в таких населенных пунктах. Если они захотят, то смогут переехать. Конкретно у нас есть населенные пункты, которые позволяют принимать в строящиеся жилые дома нуждающихся из столицы. Это может быть использовано как альтернативный городам-спутникам вариант. А также станет еще одним стимулом для развития сельских территорий. Но понятно, что помимо жилья людям нужна работа. Насколько новое направление будет востребовано, покажет время. В этом направлении будем двигаться», — сказал Алексей Быков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Как заявил накануне министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, причина данной инициативы банальна: чем больше город, тем больше очередь нуждающихся, в то время как в небольшом населенном пункте шанс построиться в течение ближайшей пары лет гораздо выше. При этом право на получение господдержки за нуждающимся будет сохранено в обязательном порядке. «По нашему мнению, это остановит прирост нуждающихся в улучшении жилищных условий, находящихся на учете 10 и более лет», — отметил министр.

Источник: БелТА