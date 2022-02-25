Стихотворение Ольги Савастюк «Детство»
Ольга САВАСТЮК.
Детство
Печь умывается огнем,
Блины ржаные пахнут хлебом.
Но не сидится за столом:
Сияет солнце на все небо.
На окнах стали исчезать
Мороза дивные узоры.
И очень хочется опять
Взобраться с лыжами на гору.
Вся ребятня туда спешит.
Румяные на лицах маски.
Не отстают и малыши:
Кто тянет санки, кто салазки.
— Ну, малышня, по сторонам! —
Кричат ребята повзрослее. —
Опять мешаете вы нам!
На лыжах мчат кто как умеет.
Стук клюшек слышится с реки,
Там тоже ребятни немало…
И резво бегали коньки
До самой темноты, бывало.
Так детство хочется вернуть,
В душе ведь молоды мы, вроде.
Но только жизненный наш путь
Все дальше от него уводит.