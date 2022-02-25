Культура 

Стихотворение Ольги Савастюк «Детство»

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Ольга  САВАСТЮК.

Детство

Печь умывается огнем,

Блины ржаные пахнут хлебом.

Но не сидится за столом:

Сияет солнце на все небо.

 

На окнах стали исчезать

Мороза дивные узоры.

И очень хочется опять

Взобраться с лыжами на гору.

 

Вся ребятня  туда спешит.

Румяные на лицах маски.

Не отстают и  малыши:

Кто тянет санки, кто салазки.

 

— Ну, малышня, по сторонам! —

Кричат ребята повзрослее. —

Опять мешаете вы нам!

На лыжах мчат кто как умеет.

 

Стук клюшек слышится с  реки,

Там тоже ребятни немало…

И резво  бегали  коньки

До самой  темноты, бывало.

 

Так детство хочется вернуть,

В душе ведь молоды мы, вроде.

Но только жизненный наш путь

Все дальше от него уводит.

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