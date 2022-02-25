Стихотворение Ольги Савастюк «Детство»

Ольга САВАСТЮК.

Детство

Печь умывается огнем,

Блины ржаные пахнут хлебом.

Но не сидится за столом:

Сияет солнце на все небо.

На окнах стали исчезать

Мороза дивные узоры.

И очень хочется опять

Взобраться с лыжами на гору.

Вся ребятня туда спешит.

Румяные на лицах маски.

Не отстают и малыши:

Кто тянет санки, кто салазки.

— Ну, малышня, по сторонам! —

Кричат ребята повзрослее. —

Опять мешаете вы нам!

На лыжах мчат кто как умеет.

Стук клюшек слышится с реки,

Там тоже ребятни немало…

И резво бегали коньки

До самой темноты, бывало.

Так детство хочется вернуть,

В душе ведь молоды мы, вроде.

Но только жизненный наш путь

Все дальше от него уводит.