Стоит прислушаться к мнению медработников из “красной зоны”

Лимоны, имбирь, витамины и даже что-то покрепче — все это, наверное, хорошо и в умеренных дозах даже полезно. Но не спасет это от коронавируса, не спасет… Пока единственным шансом для человечества остается вакцинация. И, мне кажется, не сегодня, а вчера должно было прийти понимание этой истины.

Да, много противоречивых мнений, взглядов на недостаточную изученность проблемы. Причем не только среди обычных непосвященных граждан, но даже среди людей, недалеких от медицины. Но лично я выбрала для себя правило прислушиваться к медработникам. Особенно к тем, кто знает, что такое «красная зона» и что такое работать в условиях нехватки специалистов на обычном приеме. Эти люди уже не просят — они кричат о том, что нужно остановиться и задуматься о своей жизни, о жизни близких людей и, конечно, о тех, кто ведет борьбу с коварным вирусом.

Когда я бралась за написание своего очередного материала на тему дня, я вновь обдумывала, какие же еще аргументы нужны людям, чтобы они схватились за соломинку. Кажется, в своих материалах за два года я уже исчерпала аргументы. Поэтому сегодня — просто картинки из жизни.

…На часах 22.30. Я разговариваю с врачом, собирая статистику по ситуации с заболеваемостью в нашем районе. Не поздновато ли, спросите? В самый раз. Потому что днем «на поговорить» у врача просто не нашлось времени. И меня просят не извиняться за поздний звонок:

— У нас еще даже не все домой вернулись с работы…

Оказывается, сын, выпускник медуниверситета, молодой специалист, в силу понятных причин переведенный с обычного приема в поликлинике в контактную группу, только-только приехал с вызовов. А впереди — оформление документов, историй болезни, больничных листов… Наверное, и 24 рабочих часов было бы мало, чтобы он все успел.

Я думаю об этом, и мне грустно, потому что молодой доктор сейчас мог бы приобретать на приеме опыт работы, помогать людям по своему профилю… А сейчас даже неизвестно, когда он вернется в свой кабинет.

…Сегодня мне нужно снова попасть в столичную больницу, чтобы продолжить лечение, которое здесь, в Марьиной Горке, к сожалению, не доступно. Звоню своему доктору, если честно, с определенным опасением: перед этим прочитала новую статистику Минздрава.

Голос врача уставший и слегка осипший.

— Вы не заболели? — осторожно спрашиваю я. — Мы сможем встретиться?

— Мы обязательно должны сделать это… Но дайте мне несколько дней. Вчера отделение перепрофилировали под инфекционное. Потерпите, пожалуйста…

Случилось то, о чем я думала, когда ехала в прошлый раз в маршрутке с людьми, игнорирующими всякие понятия о профилактике. Что ж тогда удивляться тому, что мы вошли в очередную эпидемическую волну? И вот настал тот момент, что в отделении, где лечатся люди с неврологическими заболеваниями, будут лечить пациентов с ковид. А невралгии, радикулиты, инсульты пусть подождут… И боль пусть подождет, пока мы не проснемся и не придем на пункты вакцинации!..

— Снова «красная зона»? — мама буквально осела на кресло, когда дочь-врач сообщила ей о том, что уходит на дежурство в ковидное отделение. Слезы на глазах немолодой уже женщины не случайны. Она за последний год пережила болезнь дочери, которую спасали в реанимации ее коллеги, смерть своей пожилой матери и собственные тяжелые дни в стационаре, где лечила двухстороннюю кислородозависимую пневмонию. Все эти картинки в один момент пронеслись в голове. И стало страшно.

— Я никому не желаю ничего подобного пережить. Но хочу, чтобы все просто на минуту представили, как это может быть, — говорит мама врача. — Хочу, чтобы люди думали о своих детях, о чужих детях, которым идти и рисковать здоровьем. Хочу, чтобы моя дочь не стояла перед выбором: идти ей в «красную зону» или оставить профессию и жить спокойно. Вы на минуту представьте, если так сделают все?.. А ведь мы можем сегодня помочь себе и медработникам: давайте сделаем прививку и попытаемся противостоять вирусу.

— Устала-устала-устала… — говорит себе доктор, вернувшись после приема в поликлинике. — Более шестидесяти человек сегодня. Многие раздражены тем, что долго сидели в очереди. Но я ведь не могу ускорить процесс… Не могу уменьшить число людей под дверью. Говорю пациентам: вакцинируйтесь, спасайте себя, облегчайте себе и нам жизнь… Вы один раз в очереди посидите, а нам каждый день работать с таким количеством народа. И потом еще — вызовы. А там обязательно найдется тот, кто скажет: «А позже прийти не могли?». При этом человек не подумает, что, к примеру, уже 9 часов вечера, а мы все еще на работе. Не подумает, что и у нас есть лимит физических возможностей и сил. А если бы подумал, то, наверное, пришел бы на прививочный пункт.

И комментарий главного санитарного врача района Елены Пархимчик:

— Да, это наши реалии. И о подобных историях я рассказываю всегда в трудовых коллективах района во время разговора о профилактике коронавируса и о необходимости вакцинирования. За один только месяц я побывала более чем на 30 предприятиях района. Беседовала с соцработниками, учителями, сотрудниками РОВД, учащимися, пенсионерами. Пыталась достучаться до разума каждого человека.

Мне, на самом деле, легко говорить о вакцинации, потому что помимо теоретических знаний, я понимаю и представляю, как это бывает на практике: и сама болезнь, и ее осложнения, и вакцинация. Я абсолютно уверена, что это пока единственный способ противостоять вирусу. Поэтому сама в числе первых в нашем районе сделала прививку и вакцинировала своих уже немолодых родителей, которые не хотят жить в изоляции, а хотят общаться с детьми и внуками.

Безусловно, все понимают, что заболеть можно и вакцинированному человеку. Но разве не важно, как и с какими последствиями вы выйдете из болезни? Просто почувствуете недомогание или окажетесь на ИВЛ? Не говоря про еще более печальные последствия.

Да, быть может, я порой слишком эмоционально доношу свои мысли до собеседников, но мне очень хочется, чтобы люди услышали: мы не сможем по-другому жить с коронавирусом. Только вакцинация поможет человечеству не погубить себя. И мне, честно говоря, вообще непонятно, почему люди, черпая информацию о прививках в интернете, выбирают только негативную информацию? Почему верят в немыслимое чипирование всего человечества, в заговор против него, а не в опыт борьбы с коронавирусом в Китае, Швеции, Израиле, Канаде и других странах с сильной медициной и высокой социальной ответственностью людей? Почему не это является для нас примером? Мне это, правда, непонятно. Я искренне надеюсь, что разум должен возобладать.

P.S.

…Врач скорой помощи везет пациента с признаками дыхательной недостаточности в инфекционный госпиталь. Машине с включенной сигнализацией транспорт уступает дорогу. Наверное, все эти люди в автомобилях, автобусах, троллейбусах и трамваях в данный момент думают о том, что кому-то плохо, кому-то нужна срочная помощь. Наверное, искренне сочувствуют этому человеку и желают добра медику, который борется за жизнь пациента… Наверное… Но при этом большинство этих людей — без масок…

Елена ШАНТЫКО.