Страны СНГ получат российскую вакцину от COVID-19 в первую очередь — Матвиенко

Страны СНГ смогут получить российскую вакцину от COVID-19 в числе первых после начала массовой вакцинации в РФ. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает ТАСС.

«В России уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «Эпиваккорона». На подходе третья вакцина. Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых, сейчас прилагаются все усилия для наращивания производства вакцин», — сказала Валентина Матвиенко.

По данным на 27 ноября, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 543, общее количество инфицированных увеличилось до 2 215 533. Всего выздоровели 1 712 174 человека, умерли 38 558 пациентов.

Источник: БелТА