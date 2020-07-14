СТРАХОВОЙ СТАЖ: что надо знать каждому

Для чего нужен страховой стаж?

В Республике Беларусь право граждан на получение трудовой пенсии по возрасту[1] напрямую увязано с наличием ко дню достижения пенсионного возраста определенного периода уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда), т.е. с наличием страхового стажа.

До 2014 года требуемый страховой стаж составлял 5 лет. С 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, с 1 января 2015 года — до 15 лет. Начиная с 1 января 2016 года, указанный стаж ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет к 2025 году.

Справочно:

Для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях требуется соблюдение следующих условий, предъявляемых к возрасту[2] и страховому стажу:

в 2020 году: мужчины — 62 лет, женщины — 57 лет; при наличии страхового стажа не менее 17 лет 6 месяцев;

в 2021 году: мужчины — 62 лет 6 месяцев, женщины — 57 лет 6 месяцев; при наличии страхового стажа не менее 18 лет;

в 2022 году: мужчины — 63 лет, женщины — 58 лет; при наличии страхового стажа не менее 18 лет 6 месяцев;

в 2023 году: мужчины — 63 лет, женщины — 58 лет; при наличии страхового стажа не менее 19 лет;

в 2024 году: мужчины — 63 лет, женщины — 58 лет; при наличии страхового стажа не менее 19 лет 6 месяцев;

в 2025 году и последующие годы: мужчины — 63 лет, женщины — 58 лет; при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Какие последствия наступают, если требуемый страховой стаж не выработан?

Граждане, не имеющие требуемого страхового стажа и не получающие пенсию из других государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, имеют право только на социальную пенсию[3] по достижению возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет.

С 1 января 2021 года вступит в силу норма Указа Президента Республики Беларусь от 18.05.2020 № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», в соответствии с которой гражданам, достигшим возраста 65 лет — мужчины, 60 лет — женщины, при наличии не менее 10 лет страхового стажа, но менее требуемого, вместо социальной пенсии будет назначаться трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже.

Таким образом, граждане, не имеющие требуемого страхового стажа для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях, при наличии не менее 10 лет страхового стажа смогут реализовать свое право на назначение трудовой пенсии по возрасту при неполном страховом стаже. В свою очередь у граждан, у которых страховой стаж составляет менее 10 лет, появляется возможность «заработать» страховой стаж за недостающий период, путем уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Справочно:

Размер трудовой пенсии по возрасту при неполном страховом стаже при наличии 10 лет страхового стажа составит 73 процента бюджета прожиточного минимума пенсионера. За каждый полный год страхового стажа сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3 процента указанной величины, но не более чем до 100 процентов этой величины.

Сегодня БПМ пенсионера составляет 187,22 рублей. Соответственно размер пенсии при наличии 10 лет страхового стажа составит 136,67 (187,22*73%) рублей. За каждый полный год страхового стажа сверх 10 лет увеличение к пенсии составит 5,62 (187,22*3%) рублей.

Размер социальной пенсии составляет 50 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала. С 1 мая 2020 года – 123,39 (246,78*50%) рублей.

Как формируется страховой стаж?

Если общий стаж работы на протяжении жизни формируется из различных периодов общественно полезной деятельности[4], то в страховой стаж учитываются только периоды работы или занятия иными видами деятельности, когда граждане подлежали государственному социальному страхованию[5] и за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях уплачивались обязательные страховые взносы в бюджет фонда.

Как организовать свою трудовую деятельность каждый человек решает сам.

Одни работают по найму, другие ведут свой бизнес, создавая юридическое лицо или регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя. Есть еще вариант осуществления физическим лицом различных видов деятельности, не относящейся к предпринимательской деятельности[6].

От того в какой форме гражданин осуществляет свою трудовую деятельность будет зависеть порядок уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда, а также кто будет их плательщиком.

Кто платит взносы за работающих граждан?

Граждане, работающие по найму, подлежат обязательному государственному социальному страхованию и обязательные страховые взносы в бюджет фонда за них уплачивают их работодатели. В таком же порядке уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет фонда юридическими лицами за физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняющих функции руководителей этих юридических лиц.

Работодателем при выдаче работнику средств на оплату труда одновременно осуществляется перечисление за него обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Каждому работнику при выплате заработной платы ежемесячно должен выдаваться расчетный листок с указанием в нем составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размеров удержаний из заработной платы (в том числе обязательных страховых взносов), а также общей суммы заработной платы, подлежащей выплате.

Размер обязательных страховых взносов на пенсионное страхование, подлежащий удержанию из заработной платы работающих граждан, составляет 1 (один) процент.

За неуплату или неполную уплату обязательных страховых взносов работодатели и их должностные лица несут ответственность, установленную законодательством:

экономическую — на сумму задолженности по обязательным страховым взносам за каждый день просрочки (включая день уплаты) начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, действующей на дату уплаты обязательных страховых взносов,

административную — наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — в размере двадцати процентов от неуплаченной суммы обязательных страховых взносов.

Как платят взносы физические лица, осуществляющие предпринимательскую и иные виды деятельности?

Индивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности, являются самостоятельными плательщиками обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Существенным является то, что индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты (за исключением льготных категорий) уплачивают указанные взносы в обязательном порядке, а физические лица, осуществляющие виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности – при изъявлении желания участвовать в правоотношениях по государственному социальному страхованию[7], т.е. добровольно.

Также отличается и размер обязательных страховых взносов:

— для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов он составляет 35 процентов от дохода за отчетный год,

— для физических лиц осуществляющих виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности – 29 процентов.

Физические лица самостоятельно определяют доход за отчетный год, но не менее суммы за указанный период размеров минимальной заработной платы, установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством.

Уплата страховых взносов осуществляется в течение отчетного года, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Периоды осуществления деятельности и суммы обязательных страховых взносов за эти периоды отражаются в документах персонифицированного учета, представляемых физическим лицом в органы Фонда не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Справочно:

С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Республике Беларусь установлена в размере 375,00 рублей.

Размер обязательных страховых взносов в месяц в размере 35% от МЗП составляет 131,25 рублей. За 2020 год на сегодняшний день сумма для уплаты — 1575,00 (131,25*12) рублей.

Размер обязательных страховых взносов в месяц в размере 29% от МЗП составляет 108,75 рублей. За 2020 год на сегодняшний день сумма для уплаты — 1305,00 (108,75*12) рублей.

Куда подается заявление, если физическое лицо пожелало платить взносы добровольно?

Физические лица, осуществляющие виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности, при изъявлении желания участвовать в правоотношениях по государственному социальному страхованию подают в орган Фонда по месту жительства соответствующее заявление для постановки на учет. При подаче заявления физические лица предъявляют документ, удостоверяющий их личность, а к заявлению прилагают документ, подтверждающий уплату единого налога или иной документ, подтверждающий осуществление физическим лицом такой деятельности.

Страховые взносы в бюджет фонда исчисляются и уплачиваются со дня постановки на учет в качестве плательщика, о чем физическому лицу указывается в извещении о постановке на учет.

Каковы правила и особенности подсчета страхового стажа?

Периоды работы и иной деятельности до 1 января 2003 года подтверждаются:

— трудовой книжкой для работающих граждан. При этом периоды работы с 1 июля 1998 г. до 1 января 2003 г. дополнительно подтверждаются справкой о периоде уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда и о сумме заработной платы (дохода), из которой эти взносы уплачены, выдаваемой работодателем.

— справкой об уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда и о доходах, с которых они исчислены, для лиц, уплачивающих страховые взносы самостоятельно, выдаваемой органами Фонда по месту постановки на учет.

Периоды занятости после 1 января 2003 года подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

Следует обратить внимание еще на один важный момент при исчислении страхового стажа. Если среднемесячный фактический доход (заработок), из которого уплачены обязательные страховые взносы, за календарный год (либо менее календарного года, если в соответствующем году имели место регистрация или исключение из числа плательщиков обязательных страховых взносов, прием на работу или увольнение либо другие подобные обстоятельства) оказался ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством, указанные периоды засчитываются в страховой стаж с применением поправочного коэффициента. Поправочный коэффициент рассчитывается путем деления среднемесячного фактического дохода (заработка) лица на среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов. Это правило применяется в отношении периодов, имевших место после 1 июля 1998 г.

Знание этой особенности поможет исключить «потерю» страхового стажа.

Пропорциональное, т.е. с учетом поправочного коэффициента, исчисление страхового стажа будет осуществляться независимо от того, по какой причине у гражданина отсутствовал доход (заработок).

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, а также физические лица, осуществляющие виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности, могут не уплачивать обязательные страховые взносы за периоды неосуществления деятельности в отчетном году, что может привести к уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда из дохода менее, чем из суммы размеров минимальной заработной платы, установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством. Таким образом, при исчислении страхового стажа периоды неосуществления деятельности будут исключены.

Граждане, работающие по найму, могут в течение календарного года находиться в отпусках без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, работать в режиме неполного рабочего времени, не работать по причине простоя. В результате наступления таких жизненных событий сумма заработной платы за календарный год может оказаться менее суммы годовой минимальной заработной платы, что приведет к исчислению страхового стажа с учетом поправочного коэффициента.

Пример:

Гражданину, работающему по трудовому договору, установлена заработная плата в размере 500,00 рублей в месяц. В течение 2019 года он 3 месяца находился в отпуске без сохранения заработной платы и 7 месяцев был переведен на работу на 0,5 ставки.

Сумма заработной платы за 2019 год в данной ситуации составит 2750,00 (500,00*2 + (500,00*0,5)*7) рублей. Сумма фактического заработка за 2019 год — 229,17 рублей (2750,00/12).

Сумма минимальной заработной платы за 2019 год составила 330,00 рублей.

Поправочный коэффициент составит 0,694 (229,17/330).

Страховой стаж с учетом поправочного коэффициента составит 8 месяцев 11 дней.

Таким образом, гражданин «потеряет» 3 месяца 19 дней страхового стажа.

Как застрахованному лицу получить в органе Фонда информацию, содержащуюся в его индивидуальном лицевом счете?

Застрахованное лицо имеет право получать в органах, осуществляющих персонифицированный учет, информацию, содержащуюся в его индивидуальном лицевом счете.

При обращении за информацией, содержащейся в индивидуальном лицевом счете, застрахованное лицо предъявляет в орган Фонда страховое свидетельство государственного социального страхования и документ, удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о получении информации.

Орган Фонда, принявший заявление застрахованного лица, выдает ему информацию, содержащуюся в индивидуальном лицевом счете на дату обработки заявления, в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления застрахованного лица.

В случае если в заявлении застрахованное лицо изъявило желание получить информацию письмом, орган Фонда в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления застрахованного лица высылает указанную информацию заказным письмом по адресу, указанному в заявлении застрахованного лица.

Когда сделать выбор в пользу уплаты взносов, чтобы не остаться без пенсии?

В период неполной занятости, когда фактическая заработная плата или доход физического лица складывается менее минимальной заработной платы, он может «подработать», став самозанятым. А имея данные о своем страховом стаже, гражданин может самостоятельно принимать решение о необходимости уплаты обязательных страховых взносов в добровольном порядке за период самозанятости, тем самым гарантируя себе право на будущую трудовую пенсию.

Зная, что необходимо наработать 20 лет страхового стажа, каждый гражданин должен об этом позаботиться заранее!

Начальник отдела

организации сбора платежей А.С.Демидов

[1] Статья 5 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

[2] Статья 11 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

[3] Статья 72 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

[4] Статья 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

[5] Статья 7 Закона Республики Беларусь « Об основах государственного социального страхования».

[6] Статья 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

[7] Указ Президента Республики Беларусь от 27.12.2018 № 500 «О государственном социальном страховании».