Строительные работы в детском саду «Василек» подходят к завершению

Строительные работы в новом детском саду «Василек» в поселке Дружный подходят к завершению. Остался последний штрих — сделать помещения, куда скоро придут малыши, яркими и красочными. Этим на добровольной основе занимаются художники-волонтеры.

В оформлении стен групп, холла и STEM-класса информационных технологий участвуют работники средней школы № 2 города Марьина Горка Людмила Дубовик, Марьиногорского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа Елена Мейсак, Марьиногорской гимназии Алеся Мерцалова, Руденского центра творчества детей и молодежи «Вясёлка» Анжела Виноградова и Диана Трафимук, средней школы № 1 поселка Дружный Ирина Коломейчук, Марьиногорской детской школы искусств Светлана Брин, Екатерина Дмитриева, Ирина Ковалева, Светлана Горбачева, Руденской школы искусств Елена Назарова.

Новое дошкольное учреждение имеет 12 возрастных групп и рассчитано на 230 детей. С первого по третий этаж располагаются ясельные группы, группа среднего дошкольного и старшего дошкольного возраста соответственно. Каждая из них имеет свое название, и его нужно отразить в рисунках на стенах. Разработку эскизов ассоциативных иллюстраций выполнили художники-добровольцы.

— На объекте ведут работу по благоустройству территории и внутренней отделке более 120 человек, — рассказывает заведующая детским садом «Василек» Татьяна Озолинь. — Мы близки к завершению и уверены, что в положенный срок красная лента будет торжественно перерезана, и открытие детского сада состоится.

Марина РЫЖОВА.