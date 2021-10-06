Субботин о продовольственном ажиотаже: сахара будет в достатке, у нас его с излишком

Сахара будет в достатке, у нас его с излишком, заверил в беседе с журналистами заместитель премьер-министра Александр Субботин, сообщает БелТА.

Оценивая урожайность и потребность внутреннего рынка, вице-премьер отметил излишний ажиотаж среди граждан на определенные продукты. «Периодически наблюдаем такую, грубо говоря, истерику: то яблоки, то огурцы, то гречка, то сахар. Как-то это становится традиционным. Это неправильно. Хочу заверить: сахар будет в достатке, у нас его с излишком. Мы продаем и в Китай, и нашим союзникам, и партнерам в других странах. Но в первую очередь мы обеспечиваем внутренний рынок — 360 тыс. т. Из нового урожая мы уже получили 66 тыс. т сахара, 38 тыс. т из которых лежит на складах, а остальной завезен в магазины и продается», — подчеркнул Александр Субботин.

По словам вице-премьера, в норме в стране употребление около 1 тыс. т сахара в сутки, на пике — 1,2 тыс. т. «А из-за того, что кто-то где-то показал пустую полку, началась массовая истерия, что чего-то не хватает. Появился массовый ажиотаж закупки сахара. Мы стали грузить по 1,8 тыс. т в сутки. За сентябрь мы отгрузили на 115% сахара больше, чем в прошлом году. Сахара много, сахар будет», — сказал Александр Субботин.

Такая же ситуация и с обеспечением потребности в гречке. «Гречку мы заготавливаем. Думаю, до конца этой недели заготовим около 27-28 тыс. т непереработанной гречки. Потом она перерабатывается в крупу. Ежемесячно нам необходимо где-то 1,5-1,7 тыс. т гречки. То есть мы себя полностью обеспечиваем. Помните, в прошлом году люди активно затаривались гречкой, боясь локдауна, а потом усиленно ее ели на протяжении всего лета и всей осени? То же самое будет и сегодня, если все активно пойдут закупаться», — резюмировал заместитель премьер-министра.