Установлена личность найденного мертвым мужчины в Пуховичском районе

В лесополосе вблизи поселка Дружный Пуховичского района было обнаружено тело неизвестного мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Его личность уже установлена, сообщили МЛЫН.BY в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с привлечением специалиста Пуховичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

После проведения процедуры дактилоскопии судебные эксперты идентифицировали личность мужчины. Им оказался житель Пуховичского района, 1963 года рождения.

По данному факту Пуховичским РОСК проводится проверка.