Супруги Олешкевич отметили полувековой юбилей семейной жизни

Все время вместе: и дома, и на работе. Сложно ли так жить? Ответ на этот вопрос знают супруги Анатолий и Светлана Олешкевич, которые весной отметили полувековой юбилей семейной жизни. Да и стаж совместной работы в одной школе у них измеряется десятками лет.

Анатолий Евгеньевич и Светлана Ивановна познакомились в студенческие годы: вместе учились в педагогическом институте имени Максима Горького (теперь Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка).

Ты встречаешь человека, и как понять, что он — твоя половинка? Анатолий Евгеньевич в рифмованных строчках написал, что встретил свою Светлану, и все остальное покрылась туманом, светом осталась только она. В 1970 году они создали семью. И дальше — одна судьба на двоих. В том же году молодые супруги получили дипломы о высшем педагогическом образовании и направление на работу в Бор-Слободскую среднюю школу: Анатолий Евгеньевич в качестве учителя физики, Светлана Ивановна — учителя математики. Через год им предоставили жилье в деревне Бор. Родились два сына. Пришлось Светлане Ивановне дожидаться мужа из армии.

После возвращения из рядов Советской Армии Анатолия Евгеньевича назначили заместителем директора, а затем директором школы. И в этой должности он проработал 35 лет при общем педагогическом стаже в 44 года.

Школьная жизнь была насыщенной. Пришлось много строить. За годы, когда Анатолий Евгеньевич руководил учреждением образования, были построены здания столовой, мастерских, спортивного зала, три классных комнаты, помещения для музея, два дома для учителей.

Немало сил вкладывал в кадровую работу: коллектив Бор-Слободской школы на протяжении многих лет славился своей сплоченностью. В школе все заботы были общие — и в праздники, и в будни, и в горе, и в радости. А для четы Олешкевич — еще и семейные. Можно с уверенностью сказать, что после того, как замолкал звонок после последнего урока, дела школьные переносились на семейную кухню. Так всегда бывает у людей, которые безоговорочно преданы своему делу. Анатолий Евгеньевич признался, что Светлана Ивановна для него всегда была первой советчицей и главным критиком в делах.

Анатолий Евгеньевич и Светлана Ивановна никогда не изменяли своей профессии, своей школе, своей семье. Они и сегодня с благодарностью говорят о людях, которые были рядом и поддерживали. В первую очередь, о тех, с кем довелось вместе работать в школе: о педагогах, о технических работниках. С уважением они называют руководителей системы образования района, которые помогали, подсказывали, направляли в профессиональной деятельности: Надежду Клюкач (к сожалению, она рано ушла из жизни), Иосифа Кучко, Татьяну Шавель. И благодарят тех, кто помогал улучшать материально-техническую базу школы: бывшего руководителя колхоза «Искра» Михаила Клиндюка, руководителя ЗАО «Пуховичский агропродукт» Ивана Гумовского и других.

Семья и школа — две главные опоры в жизни четы Олешкевич. Семья выдержала испытание временем. Надеемся, что впереди у них еще не один красивый юбилей. А школа… Она осталась важной частью их жизни. Анатолий Евгеньевич и Светлана Ивановна уже на заслуженном отдыхе. Но связи со школой не прерывают. Анатолий Евгеньевич еще с удовольствием принимает участие в различных общественных мероприятиях, которые организуют и управление по образованию, спорту и туризму райисполкома, и районный комитет профсоюза работников образования и науки. Он вообще скучать не умеет: то в кино снимается, то трактор для собственного участка собирает, то сыновьям помогает.

К слову, забот и планов у Анатолия Евгеньевича и Светланы Ивановны еще много.

Наталья ПАРХОМЧИК.